Экс-глава уральского филиала Союза добровольцев Донбасса вернулся в Екатеринбург

28 ноября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

О судьбе Максима Хлопина не было известно с конца 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин вернулся в Екатеринбург. Тем, у кого он записан в контактах на телефоне, пришло уведомление в Telegram, что боец доступен для связи. Информацию о возвращении Хлопина URA.RU также подтвердил осведомленный источник. «9 ноября его освободили из-под стражи, примерно в десятых числах он вернулся в Екатеринбург», — поделился собеседник. Сам Хлопин от комментариев воздерживается. В конце 2022 года в ряде telegram-каналов прошла информация о том, что Максим Хлопин был задержан в Белгороде. Как писал военкор Андрей Гусельников в своей группе «Расследования и портреты» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на отца второго задержанного — Евгения Шихова, бойцов обвинили в незаконном хранении боеприпасов и оружия (ст. 222 и 222.1 УК РФ), которое они ввезли на территорию РФ из зоны СВО. Шихов в письме депутату Госдумы Андрею Гурулеву называл арест «подставой» со стороны бывших коллег и руководителей Хлопина. Весной 2022 года Хлопин, будучи главой уральского отделения Союза добровольцев Донбасса, отправился на Украину. Он был в составе 50-го мотострелкового батальона. Ранее URA.RU сообщало, что Хлопин вывел два отряда из окружения нацистов под Изюмом. «Жарко было: техника, заторы на дорогах, мирняк, беженцы. По нам долбила артиллерия», — делился он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максим Хлопин вернулся в Екатеринбург. Тем, у кого он записан в контактах на телефоне, пришло уведомление в Telegram, что боец доступен для связи. Информацию о возвращении Хлопина URA.RU также подтвердил осведомленный источник. «9 ноября его освободили из-под стражи, примерно в десятых числах он вернулся в Екатеринбург», — поделился собеседник. Сам Хлопин от комментариев воздерживается. В конце 2022 года в ряде telegram-каналов прошла информация о том, что Максим Хлопин был задержан в Белгороде. Как писал военкор Андрей Гусельников в своей группе «Расследования и портреты» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на отца второго задержанного — Евгения Шихова, бойцов обвинили в незаконном хранении боеприпасов и оружия (ст. 222 и 222.1 УК РФ), которое они ввезли на территорию РФ из зоны СВО. Шихов в письме депутату Госдумы Андрею Гурулеву называл арест «подставой» со стороны бывших коллег и руководителей Хлопина. Весной 2022 года Хлопин, будучи главой уральского отделения Союза добровольцев Донбасса, отправился на Украину. Он был в составе 50-го мотострелкового батальона. Ранее URA.RU сообщало, что Хлопин вывел два отряда из окружения нацистов под Изюмом. «Жарко было: техника, заторы на дорогах, мирняк, беженцы. По нам долбила артиллерия», — делился он.