Екатеринбуржец спас товарищей из окружения под Изюмом: «По нам долбила артиллерия, жарко было»

Руководитель Союза добровольцев Донбасса из Екатеринбурга вывел два отряда из окружения под Изюмом

13 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Руководитель Союза добровольцев Донбасса вывел два отряда из окружения под Изюмом без потерь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель Союза добровольцев Донбасса из Екатеринбурга Максим Хлопин, принимающий участие в спецоперации на Украине, вывел два отряда из окружения под Изюмом. Об этом сообщает корреспондент Андрей Гусельников в сообществе «Расследования и портреты» в соцсети ВКонтакте. «Выходили из-под артобстрела почти последними. Жарко было: техника, заторы на дорогах, мирняк, беженцы. Плюс подрывы вышедшей из строя техники. Мы дорогу знали более-менее, но не было информации, кто впереди, кто справа, кто слева. По нам долбила артиллерия, правда, не прицельно — целились-то по колонне, а у нас группа маленькая была, на четыре автомобиля, мы были ей неинтересны. Сутки потом трясло, коленки подгибались. Не знаю, каким чудом вышли. За нас молились все, наверное, кто только мог — поэтому и вышли», — рассказал Хлопин. По его словам, потерь в группе во время отступления не было. «Группа вышла в полном составе. Личное оружие и часть боекомплекта сохранили, часть на отходе подорвали, чтобы врагу не досталось», — добавил руководитель Союза добровольцев Донбасса. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель Союза добровольцев Донбасса из Екатеринбурга Максим Хлопин, принимающий участие в спецоперации на Украине, вывел два отряда из окружения под Изюмом. Об этом сообщает корреспондент Андрей Гусельников в сообществе «Расследования и портреты» в соцсети ВКонтакте. «Выходили из-под артобстрела почти последними. Жарко было: техника, заторы на дорогах, мирняк, беженцы. Плюс подрывы вышедшей из строя техники. Мы дорогу знали более-менее, но не было информации, кто впереди, кто справа, кто слева. По нам долбила артиллерия, правда, не прицельно — целились-то по колонне, а у нас группа маленькая была, на четыре автомобиля, мы были ей неинтересны. Сутки потом трясло, коленки подгибались. Не знаю, каким чудом вышли. За нас молились все, наверное, кто только мог — поэтому и вышли», — рассказал Хлопин. По его словам, потерь в группе во время отступления не было. «Группа вышла в полном составе. Личное оружие и часть боекомплекта сохранили, часть на отходе подорвали, чтобы врагу не досталось», — добавил руководитель Союза добровольцев Донбасса. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что жителей Изюма эвакуируют из-за наступления ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.