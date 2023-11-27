В Пермском крае угонщик уснул в украденной машине

Машину мужчина угнал, чтобы покататься
Пермяк угнал машину, но покатавшись, решил поспать. Разбудили его сотрудники полиции, которые разыскивали автомобиль. Историю, которая произошла в Добрянском городском округе Прикамья, рассказали в полиции.
«Угнанный автомобиль был обнаружен на обочине дороги в д. Залесная, а в салоне спал предполагаемый виновник. Им оказался 32-летний житель деревни», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Угонщик пояснил, что взял ключи от машины в кармане мужчины, который пришел в гости к его матери. Покатавшись, он решил немного вздремнуть.
Машину полицейские вернули владельцу. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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