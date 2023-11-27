В Пермском крае угонщик уснул в украденной машине

28 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Машину мужчина угнал, чтобы покататься Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермяк угнал машину, но покатавшись, решил поспать. Разбудили его сотрудники полиции, которые разыскивали автомобиль. Историю, которая произошла в Добрянском городском округе Прикамья, рассказали в полиции. «Угнанный автомобиль был обнаружен на обочине дороги в д. Залесная, а в салоне спал предполагаемый виновник. Им оказался 32-летний житель деревни», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Угонщик пояснил, что взял ключи от машины в кармане мужчины, который пришел в гости к его матери. Покатавшись, он решил немного вздремнуть. Машину полицейские вернули владельцу. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Пермяк угнал машину, но покатавшись, решил поспать. Разбудили его сотрудники полиции, которые разыскивали автомобиль. Историю, которая произошла в Добрянском городском округе Прикамья, рассказали в полиции. «Угнанный автомобиль был обнаружен на обочине дороги в д. Залесная, а в салоне спал предполагаемый виновник. Им оказался 32-летний житель деревни», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Угонщик пояснил, что взял ключи от машины в кармане мужчины, который пришел в гости к его матери. Покатавшись, он решил немного вздремнуть. Машину полицейские вернули владельцу. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.