Когда выгодно покупать машину

Автоэксперт Желобов: цены на подержанные автомобили вырастут на 15% в январе

29 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Молодые подержанные авто исчезают с рынка Фото: Игорь Пантин © URA.RU Подержанные автомобили подорожали за год на 45%, но приобрести машину по выгодной цене еще можно, продавцы будут охотнее идти на скидки в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. После Нового года ценник вырастет еще на 15%. «В декабре можно выгодно приобрести подержанное авто, потому что продавцы заинтересованы в том, чтобы продать машины до начала новогодних скидок в автосалонах. Они будут охотнее торговаться из-за того, что понимают, что если они отложат продажу на январь, их машина станет на год старше, а значит, потеряет в цене», — сказал Дмитрий Матвеев. С наступлением нового года к ценнику подержанных авто прибавится до 15%, предупредил директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. «На стоимость авто влияют спрос, курс рубля, экспортные ограничения и другие внешние факторы. В основном дорожают автомобили европейских брендов, ушедших из России. Цены на вторичном рынке связаны со стоимостью новых авто, поэтому в начале 2024 года можно ожидать очередного подорожания на 10-15%», — отметил эксперт. По сравнению с прошлым годом подержанные автомобили подорожали на 30%, добавил Матвеев, а машины моложе трех лет становятся дефицитом на рынке. «Цены на б/у авто выросли в среднем на 30% из-за уменьшения ассортимента. Если думаете купить подержанное авто до трех лет, поторопитесь. Рынок новых автомобилей падает, что ведет к тому, что россияне все чаще откладывают продажу старого и покупку нового авто. Это значит, что рынок хороших и относительно новых б/у машин будет сжиматься», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подержанные автомобили подорожали за год на 45%, но приобрести машину по выгодной цене еще можно, продавцы будут охотнее идти на скидки в декабре. Об этом в беседе с URA.RU сообщил генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. После Нового года ценник вырастет еще на 15%. «В декабре можно выгодно приобрести подержанное авто, потому что продавцы заинтересованы в том, чтобы продать машины до начала новогодних скидок в автосалонах. Они будут охотнее торговаться из-за того, что понимают, что если они отложат продажу на январь, их машина станет на год старше, а значит, потеряет в цене», — сказал Дмитрий Матвеев. С наступлением нового года к ценнику подержанных авто прибавится до 15%, предупредил директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. «На стоимость авто влияют спрос, курс рубля, экспортные ограничения и другие внешние факторы. В основном дорожают автомобили европейских брендов, ушедших из России. Цены на вторичном рынке связаны со стоимостью новых авто, поэтому в начале 2024 года можно ожидать очередного подорожания на 10-15%», — отметил эксперт. По сравнению с прошлым годом подержанные автомобили подорожали на 30%, добавил Матвеев, а машины моложе трех лет становятся дефицитом на рынке. «Цены на б/у авто выросли в среднем на 30% из-за уменьшения ассортимента. Если думаете купить подержанное авто до трех лет, поторопитесь. Рынок новых автомобилей падает, что ведет к тому, что россияне все чаще откладывают продажу старого и покупку нового авто. Это значит, что рынок хороших и относительно новых б/у машин будет сжиматься», — подчеркнул собеседник агентства.