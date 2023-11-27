Тюменская промышленность попала в кризис из-за СВО

Тюменские предприятия испытывают дефицит кадров из-за СВО и переезда сотрудников

28 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Предприятиям не хватает сварщиков, слесарей, токарей и других специалистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские промышленные предприятия столкнулись с дефицитом сотрудников, в том числе из-за СВО и переезда специалистов на новые территории РФ. Информация содержится в документе, разработанном департаментом инвестиционной политики региона, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Ассоциация машиностроителей Тюменской области сообщает об ухудшении ситуации на кадровом рынке. Дефицит кадров в сфере производства составил 1 700 вакансий по специальностям, требующим высокой квалификации. В качестве объективных причин отмечают отток персонала в связи с СВО, миграцию кадров (в том числе в новые регионы РФ), высокую конкуренцию рабочих мест», — говорится в документе властей. По данным правительства, подобная ситуация может сказаться на освоении предприятиями субсидий от государства. Одно из требований предоставления помощи — это создание рабочих мест. Если его не выполнить, то деньги придется вернуть, что скажется на производительности компаний. Чтобы нивелировать проблему, тюменские власти собираются внести изменения в областной порядок предоставления помощи. Так, для части договоров (итоговый срок по которым настает в 2023 и 2024 годах) ценз о создании новых рабочих мест уменьшат до нуля. При этом предприятия не должны снижать объемы отгрузки продукции. В настоящее время поправки находятся на рассмотрении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские промышленные предприятия столкнулись с дефицитом сотрудников, в том числе из-за СВО и переезда специалистов на новые территории РФ. Информация содержится в документе, разработанном департаментом инвестиционной политики региона, имеющемся в распоряжении URA.RU. «Ассоциация машиностроителей Тюменской области сообщает об ухудшении ситуации на кадровом рынке. Дефицит кадров в сфере производства составил 1 700 вакансий по специальностям, требующим высокой квалификации. В качестве объективных причин отмечают отток персонала в связи с СВО, миграцию кадров (в том числе в новые регионы РФ), высокую конкуренцию рабочих мест», — говорится в документе властей. По данным правительства, подобная ситуация может сказаться на освоении предприятиями субсидий от государства. Одно из требований предоставления помощи — это создание рабочих мест. Если его не выполнить, то деньги придется вернуть, что скажется на производительности компаний. Чтобы нивелировать проблему, тюменские власти собираются внести изменения в областной порядок предоставления помощи. Так, для части договоров (итоговый срок по которым настает в 2023 и 2024 годах) ценз о создании новых рабочих мест уменьшат до нуля. При этом предприятия не должны снижать объемы отгрузки продукции. В настоящее время поправки находятся на рассмотрении.