В Тюмени взлетели цены на овощи

28 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В среднем цена на помидоры увеличилась на 28-30% Фото: Илья Московец © URA.RU В тюменских супермаркетах подорожали помидоры и огурцы. Об этом сообщили сотрудники одного из крупных сетевых магазинов. По их словам, рост составил в среднем, 28-30%. «За две недели сильно подорожали помидоры. Если раньше цена составляла 139 рублей за килограмм, то сейчас она находиться уже в районе 179 рублей», — сообщила сотрудница сетевого супермаркета. Также продавец отметила, что в цене заметно подросли и огурцы. Несколько дней назад стоимость 500 грамм огурцов обходилась тюменцам в 124 рубля, теперь же за тот же вес необходимо будет отдать уже 189 рублей. По словам сотрудницы магазина, такой рост цен закономерен перед новогодними праздниками. Под конец месяца ожидается, что цены станут еще больше.

В тюменских супермаркетах подорожали помидоры и огурцы. Об этом сообщили сотрудники одного из крупных сетевых магазинов. По их словам, рост составил в среднем, 28-30%. «За две недели сильно подорожали помидоры. Если раньше цена составляла 139 рублей за килограмм, то сейчас она находиться уже в районе 179 рублей», — сообщила сотрудница сетевого супермаркета. Также продавец отметила, что в цене заметно подросли и огурцы. Несколько дней назад стоимость 500 грамм огурцов обходилась тюменцам в 124 рубля, теперь же за тот же вес необходимо будет отдать уже 189 рублей. По словам сотрудницы магазина, такой рост цен закономерен перед новогодними праздниками. Под конец месяца ожидается, что цены станут еще больше.