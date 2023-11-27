27 ноября 2023

Махонин рассказал, как пермский бизнес адаптировался к санкциям

Пермские предприятия нашли способ обойти санкции Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Махонин в эфире Первого канала высказался о новой модели глобализации Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские предприятия продолжают сотрудничество с западными партнерами, но только по более сложным схемам. Об этом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Забавный случай вспоминаю. В марте был с рабочим визитом в Индии, встречался с нашими предпринимателями. И был там предприниматель из Германии по фамилии Бенц. Мы обсуждали с ним поставки оборудования [в Пермь), но произведенного уже на площадке в Индии. Он перенес все производство в Индию, чтобы не прекратились поставки [в том числе пермским предприятиям]», — отметил Махонин.

Он подчеркнул, что в целом поставки товаров из России на Запад не прекратились, есть рост по многим позициям. Просто цепочки стали длиннее, сроки — дольше, а конечная цена — выше. Рассуждая о новой глобализации, Махонин отметил, что Россия всегда была открыта. Но только требовала, чтобы ей не диктовали цена на товары, а сами товары не подвергались дискриминации.

«Мы не должны возвращаться к предыдущей модели, мы должны использовать достижения, которые есть. Это торговля в национальных валютах, это ценовые индикаторы, сформированные не на какой-то бирже в Нью-Йорке или Чикаго. Это те индикаторы, которые сформируем мы у себя сами. И продадим товар по той цене, которая для нас является приемлемой. Мы должны дальше двигаться, меняя мироустройство в плане экономической торговли», — отметил Махонин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские предприятия продолжают сотрудничество с западными партнерами, но только по более сложным схемам. Об этом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Забавный случай вспоминаю. В марте был с рабочим визитом в Индии, встречался с нашими предпринимателями. И был там предприниматель из Германии по фамилии Бенц. Мы обсуждали с ним поставки оборудования [в Пермь), но произведенного уже на площадке в Индии. Он перенес все производство в Индию, чтобы не прекратились поставки [в том числе пермским предприятиям]», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что в целом поставки товаров из России на Запад не прекратились, есть рост по многим позициям. Просто цепочки стали длиннее, сроки — дольше, а конечная цена — выше. Рассуждая о новой глобализации, Махонин отметил, что Россия всегда была открыта. Но только требовала, чтобы ей не диктовали цена на товары, а сами товары не подвергались дискриминации. «Мы не должны возвращаться к предыдущей модели, мы должны использовать достижения, которые есть. Это торговля в национальных валютах, это ценовые индикаторы, сформированные не на какой-то бирже в Нью-Йорке или Чикаго. Это те индикаторы, которые сформируем мы у себя сами. И продадим товар по той цене, которая для нас является приемлемой. Мы должны дальше двигаться, меняя мироустройство в плане экономической торговли», — отметил Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...