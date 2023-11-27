Махонин рассказал, как пермский бизнес адаптировался к санкциям

Пермские предприятия нашли способ обойти санкции Запада

28 ноября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Махонин в эфире Первого канала высказался о новой модели глобализации Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермские предприятия продолжают сотрудничество с западными партнерами, но только по более сложным схемам. Об этом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Забавный случай вспоминаю. В марте был с рабочим визитом в Индии, встречался с нашими предпринимателями. И был там предприниматель из Германии по фамилии Бенц. Мы обсуждали с ним поставки оборудования [в Пермь), но произведенного уже на площадке в Индии. Он перенес все производство в Индию, чтобы не прекратились поставки [в том числе пермским предприятиям]», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что в целом поставки товаров из России на Запад не прекратились, есть рост по многим позициям. Просто цепочки стали длиннее, сроки — дольше, а конечная цена — выше. Рассуждая о новой глобализации, Махонин отметил, что Россия всегда была открыта. Но только требовала, чтобы ей не диктовали цена на товары, а сами товары не подвергались дискриминации. «Мы не должны возвращаться к предыдущей модели, мы должны использовать достижения, которые есть. Это торговля в национальных валютах, это ценовые индикаторы, сформированные не на какой-то бирже в Нью-Йорке или Чикаго. Это те индикаторы, которые сформируем мы у себя сами. И продадим товар по той цене, которая для нас является приемлемой. Мы должны дальше двигаться, меняя мироустройство в плане экономической торговли», — отметил Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские предприятия продолжают сотрудничество с западными партнерами, но только по более сложным схемам. Об этом в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Забавный случай вспоминаю. В марте был с рабочим визитом в Индии, встречался с нашими предпринимателями. И был там предприниматель из Германии по фамилии Бенц. Мы обсуждали с ним поставки оборудования [в Пермь), но произведенного уже на площадке в Индии. Он перенес все производство в Индию, чтобы не прекратились поставки [в том числе пермским предприятиям]», — отметил Махонин. Он подчеркнул, что в целом поставки товаров из России на Запад не прекратились, есть рост по многим позициям. Просто цепочки стали длиннее, сроки — дольше, а конечная цена — выше. Рассуждая о новой глобализации, Махонин отметил, что Россия всегда была открыта. Но только требовала, чтобы ей не диктовали цена на товары, а сами товары не подвергались дискриминации. «Мы не должны возвращаться к предыдущей модели, мы должны использовать достижения, которые есть. Это торговля в национальных валютах, это ценовые индикаторы, сформированные не на какой-то бирже в Нью-Йорке или Чикаго. Это те индикаторы, которые сформируем мы у себя сами. И продадим товар по той цене, которая для нас является приемлемой. Мы должны дальше двигаться, меняя мироустройство в плане экономической торговли», — отметил Махонин.