В Тюменскую область контрабандой везут тонны продуктов из Казахстана

Из Казахстана в Тюменскую область везут мясо, газировку и молочную продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменскую область контрабандой везут тонны немаркированных продуктов из Казахстана. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей.

«Из Казахстана в Тюменскую область везут консервы, мясо, чай, специи и продукты зарубежных производителей, которые ушли с российского рынка на фоне санкционного давления. Например, газировку компании Coca-Cola. Впоследствии эти товары продаются в небольших магазинах формата „у дома“», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что продукты, которые ввозятся в Тюменскую область из Казахстана, не имеют российских сертификатов качества. «Это немаркированная продукция, ориентированная на внутренний рынок соседней республики. Покупатели, приобретая такой товар, должны осознавать, что идут на определенный риск, связанный с качеством указанных продуктов», — отметил инсайдер URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

США и страны ЕС ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон экономическому, социальному и гуманитарному секторам РФ. На этом фоне многие крупные иностранные компании и производители ушли с российского рынка и перестали поставлять в страну свою продукцию.