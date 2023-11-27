27 ноября 2023

Власти ХМАО назвали сроки открытия филиала пермского вуза в Когалыме

Филиал пермского вуза в Когалыме откроют в феврале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, департамент образования, город сургут
Кампус ПНИПУ в Когалыме введут в эксплуатацию в декабре Фото:

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин назвал сроки открытия филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в Когалыме. Во время прямого эфира на официальной странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что учебный комплекс достроят в декабре этого года, а откроют — в феврале следующего.

«Ввод в эксплуатацию кампуса филиала пермского вуза планируется в декабре этого года. Торжественное открытие с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой, представителей Министерства образования и науки РФ и компании „Лукойл“ — главного застройщика состоится в феврале 2024 года», — сообщил Дренин.

Кампус рассчитан на 380 мест, он включает учебные корпуса и общежития. Первокурсники на 2023-2024 учебный год уже набраны. Студенты, проживающие в ХМАО, учатся дистанционно. Молодые люди из Перми, которые в дальнейшем хотят обучатся в когалымском филиале, пока посещают занятия в основном вузе, а после открытия переедут в Югру. Заезд студентов запланирован на второе полугодие 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) построят филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Соглашение о строительстве заключили между Министерством науки и высшего образования России, правительством Югры, Пермского края и компанией «Лукойл».

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Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин назвал сроки открытия филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в Когалыме. Во время прямого эфира на официальной странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» он сообщил, что учебный комплекс достроят в декабре этого года, а откроют — в феврале следующего. «Ввод в эксплуатацию кампуса филиала пермского вуза планируется в декабре этого года. Торжественное открытие с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой, представителей Министерства образования и науки РФ и компании „Лукойл“ — главного застройщика состоится в феврале 2024 года», — сообщил Дренин. Кампус рассчитан на 380 мест, он включает учебные корпуса и общежития. Первокурсники на 2023-2024 учебный год уже набраны. Студенты, проживающие в ХМАО, учатся дистанционно. Молодые люди из Перми, которые в дальнейшем хотят обучатся в когалымском филиале, пока посещают занятия в основном вузе, а после открытия переедут в Югру. Заезд студентов запланирован на второе полугодие 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) построят филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Соглашение о строительстве заключили между Министерством науки и высшего образования России, правительством Югры, Пермского края и компанией «Лукойл».
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© Служба новостей «URA.RU»
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