Мэрия Кургана планирует устроить салют на Новый год

Администрация сообщила, что салют планируется включить в программу празднования Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют запустить салют, который традиционно проходит во время празднования Нового года вечером 31 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители пресс-службы городской администрации.

«По программе праздника проведение салюта планируется», — сообщает пресс-служба. При этом сообщается, что на данный момент программа праздника продолжает формироваться.

Год назад URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от салюта на Новый год, но несмотря на отмененный местными властями салют, жители могли увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Жители запускали фейерверки в Детском парке, в ЦПКиО, на Центральной площади у главной елки, на набережной и в некоторых других местах города, где проходили массовые гуляния.