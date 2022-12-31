Курганцы проводили старый год фейерверками

01 января 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Новогодний салют в Кургане официально отменили, но горожане встретили 2023 год фейерверками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы проводили старый, 2022, год, фейерверками. Об этом жители пишут в местных пабликах в соцсетях. «Проводили старый год фейерверками. Новый год, не подведи! — пишут комментаторы паблика «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» Как уже сообщало URA.RU, жители Кургана и в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, могли увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Фейерверки запускали в Детском парке, в ЦПКиО, на Центральной площади у главной елки, на набережной и в некоторых других местах города, где проходят массовые гуляния. Как обычно, много фейерверков горожане запускали в своих дворах.

Курганцы проводили старый, 2022, год, фейерверками. Об этом жители пишут в местных пабликах в соцсетях. «Проводили старый год фейерверками. Новый год, не подведи! — пишут комментаторы паблика «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» Как уже сообщало URA.RU, жители Кургана и в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, могли увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Фейерверки запускали в Детском парке, в ЦПКиО, на Центральной площади у главной елки, на набережной и в некоторых других местах города, где проходят массовые гуляния. Как обычно, много фейерверков горожане запускали в своих дворах.