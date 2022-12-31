31 декабря 2022
30 декабря 2022

Курганцы проводили старый год фейерверками

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Салют Победы. Курган, салют, фейерверк, салют победы
Новогодний салют в Кургане официально отменили, но горожане встретили 2023 год фейерверками Фото:

Курганцы проводили старый, 2022, год, фейерверками. Об этом жители пишут в местных пабликах в соцсетях.

«Проводили старый год фейерверками. Новый год, не подведи! — пишут комментаторы паблика «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Как уже сообщало URA.RU, жители Кургана и в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, могли увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Фейерверки запускали в Детском парке, в ЦПКиО, на Центральной площади у главной елки, на набережной и в некоторых других местах города, где проходят массовые гуляния. Как обычно, много фейерверков горожане запускали в своих дворах.

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Курганцы проводили старый, 2022, год, фейерверками. Об этом жители пишут в местных пабликах в соцсетях. «Проводили старый год фейерверками. Новый год, не подведи! — пишут комментаторы паблика «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» Как уже сообщало URA.RU, жители Кургана и в Новый год, несмотря на отмененный местными властями салют, могли увидеть фейерверки на площадях города, парках и дворах. Фейерверки запускали в Детском парке, в ЦПКиО, на Центральной площади у главной елки, на набережной и в некоторых других местах города, где проходят массовые гуляния. Как обычно, много фейерверков горожане запускали в своих дворах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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