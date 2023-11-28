Экс-глава ГУР раскрыл, чем отравили супругу Буданова

Супругу Буданова отравили ртутью и мышьяком, отметил Валерий Кондратюк
Супруга начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна была отравлена мышьяком и ртутью. Об этом заявил экс-глава разведывательного управления Украины Валерий Кондратюк.
«Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», — сказал Валерий Кондратюк в эфире украинского радио Radio NV. Он подчеркнул, что это закрытая информация.
Об отравлении жены Буданова стало известно в первой половине дня 28 ноября. Сам Буданов не пострадал.
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