«Бабель»: жену главного разведчика Украины Буданова отравили

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Супругу Кирилла Буданова (на фото) отравили тяжелыми металлами, пишет «Бабель» Фото:

Жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Об этом написали в украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что такие вещества не используются в быту.

Буданова после отравления тяжелыми металлами была госпитализирована. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может свидетельствовать об умышленной попытке отравления конкретного человека», — рассказали источники в украинской разведке.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на самого Буданова с 2014 года было совершено более 10 покушений, передает Life. Также в украинских СМИ писали, что глава украинской разведки вовсе погиб перед началом контрнаступления ВСУ 6 июня, пишет «Утро.ру».

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Жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Об этом написали в украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что такие вещества не используются в быту. Буданова после отравления тяжелыми металлами была госпитализирована. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может свидетельствовать об умышленной попытке отравления конкретного человека», — рассказали источники в украинской разведке. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на самого Буданова с 2014 года было совершено более 10 покушений, передает Life. Также в украинских СМИ писали, что глава украинской разведки вовсе погиб перед началом контрнаступления ВСУ 6 июня, пишет «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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