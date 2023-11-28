«Бабель»: жену главного разведчика Украины Буданова отравили

28 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Супругу Кирилла Буданова (на фото) отравили тяжелыми металлами, пишет «Бабель» Фото: Официальный сайт президента Украины Жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Об этом написали в украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что такие вещества не используются в быту. Буданова после отравления тяжелыми металлами была госпитализирована. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может свидетельствовать об умышленной попытке отравления конкретного человека», — рассказали источники в украинской разведке. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на самого Буданова с 2014 года было совершено более 10 покушений, передает Life . Также в украинских СМИ писали, что глава украинской разведки вовсе погиб перед началом контрнаступления ВСУ 6 июня, пишет «Утро.ру».

Жена начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна отравилась тяжелыми металлами. Об этом написали в украинском издании «Бабель» со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что такие вещества не используются в быту. Буданова после отравления тяжелыми металлами была госпитализирована. «Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может свидетельствовать об умышленной попытке отравления конкретного человека», — рассказали источники в украинской разведке. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на самого Буданова с 2014 года было совершено более 10 покушений, передает Life. Также в украинских СМИ писали, что глава украинской разведки вовсе погиб перед началом контрнаступления ВСУ 6 июня, пишет «Утро.ру».