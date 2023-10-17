В Сургуте устроят вечеринку в стиле стимпанк

18 октября 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Сургуте устроят вечеринку в стиле стимпанк в честь Хэллоуина Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Сургуте для жителей города устроят вечеринку в стиле стимпанк, приуроченную к празднованию Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия, которое пройдет в местном рок-клубе.



«Вечеринка пройдет в два этапа: в первый день будет концерт и конкурс костюмов, а во второй — тематические квесты. Также сургутяне смогут спеть или прочитать стихи на открытом микрофоне в рамках мероприятия», — рассказали организаторы. Стиль в искусстве стимпанк прежде всего известен эстетикой, вдохновленной паровыми машинами 19-го века.



Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, карнавал-парад в русском стиле в Сургуте. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу Mirror of Enigma.



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализированную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.

В Сургуте для жителей города устроят вечеринку в стиле стимпанк, приуроченную к празднованию Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия, которое пройдет в местном рок-клубе. «Вечеринка пройдет в два этапа: в первый день будет концерт и конкурс костюмов, а во второй — тематические квесты. Также сургутяне смогут спеть или прочитать стихи на открытом микрофоне в рамках мероприятия», — рассказали организаторы. Стиль в искусстве стимпанк прежде всего известен эстетикой, вдохновленной паровыми машинами 19-го века. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, карнавал-парад в русском стиле в Сургуте. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу Mirror of Enigma. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализированную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.