В Сургуте устроят вечеринку в стиле стимпанк

В Сургуте для жителей города устроят вечеринку в стиле стимпанк, приуроченную к празднованию Хэллоуина. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия, которое пройдет в местном рок-клубе.
«Вечеринка пройдет в два этапа: в первый день будет концерт и конкурс костюмов, а во второй — тематические квесты. Также сургутяне смогут спеть или прочитать стихи на открытом микрофоне в рамках мероприятия», — рассказали организаторы. Стиль в искусстве стимпанк прежде всего известен эстетикой, вдохновленной паровыми машинами 19-го века.
Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд развлекательных программ. Среди них, например, карнавал-парад в русском стиле в Сургуте. А в Нижневартовске пройдет мистическое шоу Mirror of Enigma.
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализированную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.
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