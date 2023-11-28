Тюменская молодежь поучится у народной артистки России

Департамент культуры Тюменской области заключил соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Региональный департамент культуры и „Музыкальная академия“ Долиной намерены вместе работать над развитием различных творческих проектов. Также в планах — семинары, форумы, тренинги. Главная задача — выявлять и поддерживать одаренных детей и молодежь», — говорится в сообщении
Такое сотрудничество станет серьезным шагом к развитию культуры в регионе. «Идеальное партнерство, которое стимулирует развитие музыкальной сферы региона», — отметили в правительстве.
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