Тюменская молодежь поучится у народной артистки России

Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной

Лариса Долина поможет талантливой молодежи из Тюмени раскрыть свой потенциал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Департамент культуры Тюменской области заключил соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Региональный департамент культуры и „Музыкальная академия“ Долиной намерены вместе работать над развитием различных творческих проектов. Также в планах — семинары, форумы, тренинги. Главная задача — выявлять и поддерживать одаренных детей и молодежь», — говорится в сообщении

Такое сотрудничество станет серьезным шагом к развитию культуры в регионе. «Идеальное партнерство, которое стимулирует развитие музыкальной сферы региона», — отметили в правительстве.