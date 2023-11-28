Тюменская молодежь поучится у народной артистки России

Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
Лариса Долина поможет талантливой молодежи из Тюмени раскрыть свой потенциал Фото:

Департамент культуры Тюменской области заключил соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Региональный департамент культуры и „Музыкальная академия“ Долиной намерены вместе работать над развитием различных творческих проектов. Также в планах — семинары, форумы, тренинги. Главная задача — выявлять и поддерживать одаренных детей и молодежь», — говорится в сообщении

Такое сотрудничество станет серьезным шагом к развитию культуры в регионе. «Идеальное партнерство, которое стимулирует развитие музыкальной сферы региона», — отметили в правительстве.

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Департамент культуры Тюменской области заключил соглашение о сотрудничестве с народной артисткой России Ларисой Долиной. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Региональный департамент культуры и „Музыкальная академия“ Долиной намерены вместе работать над развитием различных творческих проектов. Также в планах — семинары, форумы, тренинги. Главная задача — выявлять и поддерживать одаренных детей и молодежь», — говорится в сообщении Такое сотрудничество станет серьезным шагом к развитию культуры в регионе. «Идеальное партнерство, которое стимулирует развитие музыкальной сферы региона», — отметили в правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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