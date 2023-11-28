Прокуратура наказала строителей ЖД-вокзала в Сургуте из-за жалобы ОНФ

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Разное. Ханты-Мансийск, вокзал
ОНФ уличили строителей в нарушениях при вывозе мусора Фото:

Транспортная прокуратура наказала строителей ЖД-вокзала в Сургуте из-за жалобы активистов Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили в окружном штабе ОНФ и предоставили копию ответа из надзорного ведомства.

Жалоба в прокуратуру была направлена активистами ОНФ после того, как компания «РЖДстрой», возводящая вокзал, не ответила на обращение общественников. Те заподозрили строителей в нарушении правил вывоза мусора и просили объяснений. Но так и не дождались ответа. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений. С работниками организации проведены беседы о соблюдении сроков направления ответов на обращения», — указано в ответе прокуратуры.

За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖДстрой» и транспортную прокуратуру. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО нашли спонсора для строительства автовокзала в Сургуте. В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус.

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Транспортная прокуратура наказала строителей ЖД-вокзала в Сургуте из-за жалобы активистов Общероссийского народного фронта. Об этом URA.RU сообщили в окружном штабе ОНФ и предоставили копию ответа из надзорного ведомства. Жалоба в прокуратуру была направлена активистами ОНФ после того, как компания «РЖДстрой», возводящая вокзал, не ответила на обращение общественников. Те заподозрили строителей в нарушении правил вывоза мусора и просили объяснений. Но так и не дождались ответа. «Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений. С работниками организации проведены беседы о соблюдении сроков направления ответов на обращения», — указано в ответе прокуратуры. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖДстрой» и транспортную прокуратуру. В их адрес были направлены запросы. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО нашли спонсора для строительства автовокзала в Сургуте. В планах РЖД и правительства округа превратить бывший ЖД-вокзал в современный транспортный узел, где можно будет без проблем пересесть с поезда на междугородний автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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