Минобороны предупредило о возможном применении ВСУ биологического оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, радиация, противогаз, рхбз, stock
ВСУ могут применить биооружие против РФ из-за неудачного контрнаступления, отметил Игорь Кириллов Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

Украина может применить биологическое оружие по причине провалившего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, медицинской и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В связи с тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в проведении так называемого контрнаступления не удалось, Министерство обороны предполагает <…> применения биологических средств [с их стороны]», — сказал Игорь Кириллов. Об этом он заявил в ходе Третьего Конгресса молодых ученых, передают РИА Новости.

В Минобороны РФ также рассказывали об активности американских ученых на Украине, которые участвуют в военно-биологической программе. Военное ведомство неоднократно обвиняло США в разработке потенциальной биологической угрозы. По словам МИД РФ, Украина также напрямую задействована в этом. В Госдуме в связи с этим предлагали создать на границе РФ биологический миграционный контроль, а также инициировать дальнейшее расследование, передает РАПСИ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может применить биологическое оружие по причине провалившего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, медицинской и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В связи с тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в проведении так называемого контрнаступления не удалось, Министерство обороны предполагает <…> применения биологических средств [с их стороны]», — сказал Игорь Кириллов. Об этом он заявил в ходе Третьего Конгресса молодых ученых, передают РИА Новости. В Минобороны РФ также рассказывали об активности американских ученых на Украине, которые участвуют в военно-биологической программе. Военное ведомство неоднократно обвиняло США в разработке потенциальной биологической угрозы. По словам МИД РФ, Украина также напрямую задействована в этом. В Госдуме в связи с этим предлагали создать на границе РФ биологический миграционный контроль, а также инициировать дальнейшее расследование, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...