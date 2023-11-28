Минобороны предупредило о возможном применении ВСУ биологического оружия

28 ноября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

ВСУ могут применить биооружие против РФ из-за неудачного контрнаступления, отметил Игорь Кириллов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Биолаборатории на Украине Украина может применить биологическое оружие по причине провалившего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, медицинской и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В связи с тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в проведении так называемого контрнаступления не удалось, Министерство обороны предполагает <…> применения биологических средств [с их стороны]», — сказал Игорь Кириллов. Об этом он заявил в ходе Третьего Конгресса молодых ученых, передают РИА Новости. В Минобороны РФ также рассказывали об активности американских ученых на Украине, которые участвуют в военно-биологической программе. Военное ведомство неоднократно обвиняло США в разработке потенциальной биологической угрозы. По словам МИД РФ, Украина также напрямую задействована в этом. В Госдуме в связи с этим предлагали создать на границе РФ биологический миграционный контроль, а также инициировать дальнейшее расследование, передает РАПСИ.

Украина может применить биологическое оружие по причине провалившего контрнаступления. Об этом заявил начальник войск радиационной, медицинской и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В связи с тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в проведении так называемого контрнаступления не удалось, Министерство обороны предполагает <…> применения биологических средств [с их стороны]», — сказал Игорь Кириллов. Об этом он заявил в ходе Третьего Конгресса молодых ученых, передают РИА Новости. В Минобороны РФ также рассказывали об активности американских ученых на Украине, которые участвуют в военно-биологической программе. Военное ведомство неоднократно обвиняло США в разработке потенциальной биологической угрозы. По словам МИД РФ, Украина также напрямую задействована в этом. В Госдуме в связи с этим предлагали создать на границе РФ биологический миграционный контроль, а также инициировать дальнейшее расследование, передает РАПСИ.