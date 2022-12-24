Минобороны раскрыло имена новых участников биопрограммы США на Украине

Минобороны: участниками биологической программы на Украине являются сотрудники Pfizer и экс-руководители Минздрава США

Участниками биологических программ США являются члены Демпартии, уточнил генерал-лейтенант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны перечислило имена американских участников военно-биологической программы на Украине. Среди них президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, а также экс-сотрудники Минздрава США. Такой информацией ведомство поделилось в ходе брифинга по проведению девятой обзорной конференции конвенции о биологическом оружии.

«Среди них (участников военно-биологической программы на Украине — прим. URA.RU) экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, <…>. Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Кириллов отметил, что все участники биологических проектов США имеют с них выгоду и связаны с Демократической партией. «Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру», -заключил генерал-лейтенант.

Ранее ведомство уже обвиняло США в разработке военно-биологических программ. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что украинские власти пытались скрыть факт разработки лабораториями биологического оружия.