Губернатор Шумков раскритиковал планы мэрии Кургана устроить новогодний салют

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков считает, что сейчас не время запускать салюты Фото:

Губернатор Вадим Шумков раскритиковал идею представителей мэрии Кургана запустить салют во время празднования Нового года. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Пресс-служба скинула инфо о том, что администрация города Кургана планирует заказать салют на Новый год… Ну что сказать… Рановато собрались праздновать, коллеги. Причем речь идет о любых вариантах побед. Как общей для всех, так и отдельной для городской администрации», — сообщил губернатор.

По его мнению, сейчас не время запускать салюты. Шумков считает, что новогоднее настроение можно создать чистым, красиво украшенным городом и достойной культурной программой. «Полагаю, все меня хорошо поняли», — добавил глава региона.

Ранее в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в программе празднования Нового года запланирован запуск салюта. Год назад мэрия отказалась от новогоднего салюта.

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Губернатор Вадим Шумков раскритиковал идею представителей мэрии Кургана запустить салют во время празднования Нового года. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Пресс-служба скинула инфо о том, что администрация города Кургана планирует заказать салют на Новый год… Ну что сказать… Рановато собрались праздновать, коллеги. Причем речь идет о любых вариантах побед. Как общей для всех, так и отдельной для городской администрации», — сообщил губернатор. По его мнению, сейчас не время запускать салюты. Шумков считает, что новогоднее настроение можно создать чистым, красиво украшенным городом и достойной культурной программой. «Полагаю, все меня хорошо поняли», — добавил глава региона. Ранее в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в программе празднования Нового года запланирован запуск салюта. Год назад мэрия отказалась от новогоднего салюта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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