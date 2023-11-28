Губернатор Шумков раскритиковал планы мэрии Кургана устроить новогодний салют

Губернатор Вадим Шумков раскритиковал идею представителей мэрии Кургана запустить салют во время празднования Нового года. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Пресс-служба скинула инфо о том, что администрация города Кургана планирует заказать салют на Новый год… Ну что сказать… Рановато собрались праздновать, коллеги. Причем речь идет о любых вариантах побед. Как общей для всех, так и отдельной для городской администрации», — сообщил губернатор.
По его мнению, сейчас не время запускать салюты. Шумков считает, что новогоднее настроение можно создать чистым, красиво украшенным городом и достойной культурной программой. «Полагаю, все меня хорошо поняли», — добавил глава региона.
Ранее в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в программе празднования Нового года запланирован запуск салюта. Год назад мэрия отказалась от новогоднего салюта.
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