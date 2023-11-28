Губернатор Шумков раскритиковал планы мэрии Кургана устроить новогодний салют

28 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков считает, что сейчас не время запускать салюты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Вадим Шумков раскритиковал идею представителей мэрии Кургана запустить салют во время празднования Нового года. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Пресс-служба скинула инфо о том, что администрация города Кургана планирует заказать салют на Новый год… Ну что сказать… Рановато собрались праздновать, коллеги. Причем речь идет о любых вариантах побед. Как общей для всех, так и отдельной для городской администрации», — сообщил губернатор. По его мнению, сейчас не время запускать салюты. Шумков считает, что новогоднее настроение можно создать чистым, красиво украшенным городом и достойной культурной программой. «Полагаю, все меня хорошо поняли», — добавил глава региона. Ранее в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в программе празднования Нового года запланирован запуск салюта. Год назад мэрия отказалась от новогоднего салюта.

Губернатор Вадим Шумков раскритиковал идею представителей мэрии Кургана запустить салют во время празднования Нового года. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Пресс-служба скинула инфо о том, что администрация города Кургана планирует заказать салют на Новый год… Ну что сказать… Рановато собрались праздновать, коллеги. Причем речь идет о любых вариантах побед. Как общей для всех, так и отдельной для городской администрации», — сообщил губернатор. По его мнению, сейчас не время запускать салюты. Шумков считает, что новогоднее настроение можно создать чистым, красиво украшенным городом и достойной культурной программой. «Полагаю, все меня хорошо поняли», — добавил глава региона. Ранее в пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что в программе празднования Нового года запланирован запуск салюта. Год назад мэрия отказалась от новогоднего салюта.