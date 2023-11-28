В мире Украина Кулеба считает, что Запад защищает Украину, как стадо слонов 28 ноября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + Страны Запада ведут себя, как «стадо слонов», подчеркнул Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины Западные страны защищают Украину, как стадо слонов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если вы член стада, они [Запад] всегда [вас] защищают. <…> Мы члены стада, поэтому слоны будут [защищать] нас», — подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта на Украине. При этом с течением времени все больше стран начали высказываться против продолжения помощи. Такого мнения придерживается и Конгресс США. В Белом доме уточняли, что Вашингтон израсходовал 96% средств, направленных на помощь Киеву. Западные страны защищают Украину, как стадо слонов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если вы член стада, они [Запад] всегда [вас] защищают. <…> Мы члены стада, поэтому слоны будут [защищать] нас», — подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта на Украине. При этом с течением времени все больше стран начали высказываться против продолжения помощи. Такого мнения придерживается и Конгресс США. В Белом доме уточняли, что Вашингтон израсходовал 96% средств, направленных на помощь Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям