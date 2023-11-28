Кулеба считает, что Запад защищает Украину, как стадо слонов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Страны Запада ведут себя, как «стадо слонов», подчеркнул Дмитрий Кулеба Фото:

Западные страны защищают Украину, как стадо слонов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если вы член стада, они [Запад] всегда [вас] защищают. <…> Мы члены стада, поэтому слоны будут [защищать] нас», — подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС.

США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта на Украине. При этом с течением времени все больше стран начали высказываться против продолжения помощи. Такого мнения придерживается и Конгресс США. В Белом доме уточняли, что Вашингтон израсходовал 96% средств, направленных на помощь Киеву.

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Западные страны защищают Украину, как стадо слонов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Если вы член стада, они [Запад] всегда [вас] защищают. <…> Мы члены стада, поэтому слоны будут [защищать] нас», — подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта на Украине. При этом с течением времени все больше стран начали высказываться против продолжения помощи. Такого мнения придерживается и Конгресс США. В Белом доме уточняли, что Вашингтон израсходовал 96% средств, направленных на помощь Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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