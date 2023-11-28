Кулеба считает, что Запад защищает Украину, как стадо слонов

Страны Запада ведут себя, как «стадо слонов», подчеркнул Дмитрий Кулеба
Западные страны защищают Украину, как стадо слонов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Если вы член стада, они [Запад] всегда [вас] защищают. <…> Мы члены стада, поэтому слоны будут [защищать] нас», — подчеркнул Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС.
США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с самого начала конфликта на Украине. При этом с течением времени все больше стран начали высказываться против продолжения помощи. Такого мнения придерживается и Конгресс США. В Белом доме уточняли, что Вашингтон израсходовал 96% средств, направленных на помощь Киеву.
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