В США раскрыли, сколько израсходовали средств на помощь Украине

Белый дом: США израсходовали 96% средств поддержки Украины

09 ноября 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

В США заканчиваются средства, выделенные на поддержку Киева, заявил Джон Кирби Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации армии РФ на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта с РФ (это и военная поддержка, и экономическая, и гуманитарная помощь), мы израсходовали около 96%. Что касается военной помощи, то на поддержку Вашингтон потратил более 90% всех выделенных ресурсов. У нас остается лишь порядка 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США», — заявил Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. По мнению помощника главы американского агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки, без новых ассигнований поддержка Украины может полностью прекратиться. О нехватке средств для поддержки Киева в Белом Доме впервые заявили в октябре, передает RT. Тогда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Национальная служба новостей»

У США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации армии РФ на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта с РФ (это и военная поддержка, и экономическая, и гуманитарная помощь), мы израсходовали около 96%. Что касается военной помощи, то на поддержку Вашингтон потратил более 90% всех выделенных ресурсов. У нас остается лишь порядка 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США», — заявил Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. По мнению помощника главы американского агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки, без новых ассигнований поддержка Украины может полностью прекратиться. О нехватке средств для поддержки Киева в Белом Доме впервые заявили в октябре, передает RT. Тогда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Национальная служба новостей»