08 ноября 2023

В США раскрыли, сколько израсходовали средств на помощь Украине

Белый дом: США израсходовали 96% средств поддержки Украины
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В США заканчиваются средства, выделенные на поддержку Киева, заявил Джон Кирби Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации армии РФ на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта с РФ (это и военная поддержка, и экономическая, и гуманитарная помощь), мы израсходовали около 96%. Что касается военной помощи, то на поддержку Вашингтон потратил более 90% всех выделенных ресурсов. У нас остается лишь порядка 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США», — заявил Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома.

По мнению помощника главы американского агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки, без новых ассигнований поддержка Украины может полностью прекратиться. О нехватке средств для поддержки Киева в Белом Доме впервые заявили в октябре, передает RT. Тогда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Национальная служба новостей»

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У США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации армии РФ на Украине. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта с РФ (это и военная поддержка, и экономическая, и гуманитарная помощь), мы израсходовали около 96%. Что касается военной помощи, то на поддержку Вашингтон потратил более 90% всех выделенных ресурсов. У нас остается лишь порядка 1,1 миллиарда долларов, которые выделены на замещение оружия для армейских складов США», — заявил Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого шла на официальном youtube-канале Белого дома. По мнению помощника главы американского агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки, без новых ассигнований поддержка Украины может полностью прекратиться. О нехватке средств для поддержки Киева в Белом Доме впервые заявили в октябре, передает RT. Тогда обострился конфликт на Ближнем Востоке. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Национальная служба новостей»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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