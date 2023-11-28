На 11 и 12 этажах многоэтажного дома загорелись балконы (фото из архива)
В Екатеринбурге в доме по адресу Родонитовая, 36 произошел пожар. Загорелись два балкона на 11 и 12 этаже, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 17 спасателей и семь единиц техники.
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