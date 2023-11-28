В Екатеринбурге в многоэтажке вспыхнули две квартиры. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
На 11 и 12 этажах многоэтажного дома загорелись балконы (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге в доме по адресу Родонитовая, 36 произошел пожар. Загорелись два балкона на 11 и 12 этаже, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 17 спасателей и семь единиц техники.

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В Екатеринбурге в доме по адресу Родонитовая, 36 произошел пожар. Загорелись два балкона на 11 и 12 этаже, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 17 спасателей и семь единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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