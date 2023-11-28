Силовики назвали самые коррупционные муниципалитеты Челябинской области

В ГУ МВД по Челябинской области подвели итоги мероприятия «Коррупция»

28 ноября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Полицейские выявили 290 фактов получения взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области наибольшее число коррупционных преступлений выявлено в шести муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU пресс-служба ГУ МВД по региону, подводя итоги оперативно-профилактического мероприятия «Коррупция». «Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Миассе, а также в Коркинском муниципальном округе и Чесменском районе. Выявлено 21 тяжкое преступление, предусмотренное статьями 159.2 (мошенничество при получении выплат), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки)», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия зафиксированы факты взяточничества при передаче денежных средств должностным лицам госструктур, а также преступления, допущенные при освоении бюджета в рамках реализации нацпроектов. Окончено расследование 11 уголовных дел. В главке напомнили, что, если гражданина вынудили или вынуждают совершить коррупционное преступление надо немедленно сообщить по телефону 02 (102) или обратиться в ближайший отдел полиции. Тогда гражданин не будет подвержен уголовному преследованию, зато лица, предлагающие или вымогающие взятку, понесут заслуженное наказание. Заявление можно подать в электронном виде, через официальный сайт ГУ МВД по региону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области наибольшее число коррупционных преступлений выявлено в шести муниципалитетах. Об этом сообщили URA.RU пресс-служба ГУ МВД по региону, подводя итоги оперативно-профилактического мероприятия «Коррупция». «Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Миассе, а также в Коркинском муниципальном округе и Чесменском районе. Выявлено 21 тяжкое преступление, предусмотренное статьями 159.2 (мошенничество при получении выплат), 286 (превышение должностных полномочий), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки)», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия зафиксированы факты взяточничества при передаче денежных средств должностным лицам госструктур, а также преступления, допущенные при освоении бюджета в рамках реализации нацпроектов. Окончено расследование 11 уголовных дел. В главке напомнили, что, если гражданина вынудили или вынуждают совершить коррупционное преступление надо немедленно сообщить по телефону 02 (102) или обратиться в ближайший отдел полиции. Тогда гражданин не будет подвержен уголовному преследованию, зато лица, предлагающие или вымогающие взятку, понесут заслуженное наказание. Заявление можно подать в электронном виде, через официальный сайт ГУ МВД по региону.