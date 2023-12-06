Мишустин: России пытаются закрыть доступ к технологиям

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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Мишустин подчеркнул, что в мире обострились политические, экономические и социальные противоречия Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что недружественные страны пытаются перекрыть России доступ к различным технологиям. Такое высказывание глава правительства сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

«Речь о простых вещах — средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях», — сказал Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

По словам главы правительства, в мире обострились различного рода противоречия. Речь идет о политических, социальных и экономических разногласиях. В том числе в мире встали под сомнение неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страна «слезает с технологической иглы Запада». При этом процесс происходит довольно быстро, добавил он.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что недружественные страны пытаются перекрыть России доступ к различным технологиям. Такое высказывание глава правительства сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Речь о простых вещах — средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях», — сказал Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По словам главы правительства, в мире обострились различного рода противоречия. Речь идет о политических, социальных и экономических разногласиях. В том числе в мире встали под сомнение неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страна «слезает с технологической иглы Запада». При этом процесс происходит довольно быстро, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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