Мишустин: России пытаются закрыть доступ к технологиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что недружественные страны пытаются перекрыть России доступ к различным технологиям. Такое высказывание глава правительства сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».
«Речь о простых вещах — средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях», — сказал Мишустин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
По словам главы правительства, в мире обострились различного рода противоречия. Речь идет о политических, социальных и экономических разногласиях. В том числе в мире встали под сомнение неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страна «слезает с технологической иглы Запада». При этом процесс происходит довольно быстро, добавил он.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.