Встреча Путина с молодыми учеными должна затмить образ Перельмана

30 ноября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия быстро слезает с «технологической иглы» Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин встретился с молодыми учеными, где от него ждут многого. Во-первых, он должен представить новый образ ученого — противоположность растиражированному бессеребреннику Григорию Перельману, доказавшему теорию Пуанкаре, но живущему в квартире с мамой. А во-вторых, лично гарантировать, что интерес государства к науке — не на одну пятилетку. Эксперт Сергей Поляков считает, что это возможно, поскольку общение с учеными — это «не какое-то решение Путина, что он сидел в тиши кабинета и вдруг его осенило». На встрече свое внимание к теме президент объяснил тем, что Россия «слезает с технологической иглы Запада». «Наши так называемые, — во всяком случае мы их так называли, — партнеры думали, что подсадили нас на технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», — заявил президент. Путин обратил внимание на особенности работы российских исследователей в условиях западных санкций — такая обстановка повышает важность наращивания фундаментальных исследований. «Когда руководители регионов подключаются к работе подобного рода, многие вещи действительно двигаются гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Мы и дальше будем всячески стимулировать руководителей регионов заниматься непосредственно учреждениями, которые занимаются наукой и образованием», — подчеркнул российский лидер. В ходе встречи с молодыми учеными глава государства, в том числе, пообещал и дальше ориентировать губернаторов на помощь отрасли, гарантировал ускорение процесса рассмотрения законопроекта о биоколлекциях. Также он выступил за увеличение числа фундаментальных исследований, рассказал о повышении стипендии аспирантам, поддержал идею развития научного дайвинга и многое другое. «Очень интересная деятельность, океан — это наше будущее, там столько возможностей», — отметил Путин в разговоре о дайвинге. Еще одной идеей, поступившей главе государства, стало предложение о продлении статуса молодого ученого на уровень доктора наук или кандидата наук в периоды пребывания в декрете. «Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Обязательно с коллегами поговорим», — сказал он. Одним из запоминающихся моментов встречи стало выступление молодой ученой, которая рассказала Путину о своих научных достижениях и изъявила желание реализоваться в семье, став мамой. При этом исследовательница не стала скрывать, что не хочет покидать научную сферу. Российский лидер поддержал ее инициативу стать матерью: «Вы знаете, это так классно! Рекомендую!». Судьбоносным решением для России Путин назвал развитие генетики. «У нас отношение к генетике сегодня совсем другое, не такое, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — пояснил российский лидер. Он добавил, что в основе прогресса во многих направлениях науки станет искусственный интеллект. Эксперт Центра Прикладных исследований и программ Сергей Поляков рассказал URA.RU, что был в аудитории, когда 30 лет назад премьер-министр РФ Егор Гайдар с трибуны говорил о ненужности науки, производства, поскольку у нас есть нефть и газ, мы их продадим, а вырученные деньги купим необходимое. «Разговоры про международное распределение труда были разговорами в пользу бедных, очередным обманом, которым в начале 90-х нас заставили идти по пути, который был выгоден для так называемых наших партнеров, но совершенно не выгоден для нас», — считает эксперт. Внимание Владимира Путина к науке он объясняет естественным ходом событий: в «нулевые» Россия хотела купить Opel, испытывавший серьезные проблемы, но получила отказ — Запад не хотел делиться с нашей страной технологиями. «После крымских событий мы замещали импорт из Западной Европы и США китайским, но с началом военного противостояния нам перекрыли поставки технологий двойного назначения, встали вопросы, а какой электроникой начинять наше оружие, и начало приходить понимание, что никакой суверенитет государства невозможен без суверенитета технологического», — продолжил Поляков. Обращение к молодым ученым связано с тем, что в науке есть догма: если человек до 30 лет ничего не придумал, то потом уже сложнее придумать. Но эту аудиторию необходимо убеждать, потому что за 30 лет сформировалось общественное отношение: заниматься наукой — влачить полунищенское существование. Поляков приводит в пример образа ученого — Григория Перельмана, который жил в хрущевке на мамину пенсию, и отказался от премии в миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. «Если из уст президента молодые ребята услышат о значимости этой отрасли, о ее перспективах, что это не короткий тренд на одну пятилетку, то они более активно будут идти в науку. Президент должен стать гарантом того, что это наш выбор на долгие годы», — считает эксперт Центра Прикладных исследований и программ. Поляков не сомневается в успехе, указывая, что исторически в XX веке Россия была единственной страной незападного мира, делавшая серьезные технологические прорывы, становясь впереди всей планеты: «Несмотря на то, что Китай, Индия идут по пути индустриализации, достигли больших успехов, но они не сделали прорывов, все равно идут в фарватере Запада, и смогут ли в чем-то быть первыми? Не факт. А мы были и можем, это внутреннее ощущение у нас есть. Что это будет государственная стратегия, государственная идеология может быть даже в чем-то. И мы будем идти по этому пути, чтобы знание, опыт, усилия молодого ученого были востребованы, чтобы они могли делать открытия, получать Нобелевскую премию». «Если президент не разбудит этот научный „зуд“ в молодом человеке, который будет открывать новые физические законы, изобретать новые материалы, внедрять новые технологические процессы, то тогда бессмысленно говорить о государственном суверенитете, бросать вызов в коллективному Западу. Без этого в современном мире, без технологического суверенитета, никакой суверенитет невозможен», — резюмировал Поляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин встретился с молодыми учеными, где от него ждут многого. Во-первых, он должен представить новый образ ученого — противоположность растиражированному бессеребреннику Григорию Перельману, доказавшему теорию Пуанкаре, но живущему в квартире с мамой. А во-вторых, лично гарантировать, что интерес государства к науке — не на одну пятилетку. Эксперт Сергей Поляков считает, что это возможно, поскольку общение с учеными — это «не какое-то решение Путина, что он сидел в тиши кабинета и вдруг его осенило». На встрече свое внимание к теме президент объяснил тем, что Россия «слезает с технологической иглы Запада». «Наши так называемые, — во всяком случае мы их так называли, — партнеры думали, что подсадили нас на технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», — заявил президент. Путин обратил внимание на особенности работы российских исследователей в условиях западных санкций — такая обстановка повышает важность наращивания фундаментальных исследований. «Когда руководители регионов подключаются к работе подобного рода, многие вещи действительно двигаются гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Мы и дальше будем всячески стимулировать руководителей регионов заниматься непосредственно учреждениями, которые занимаются наукой и образованием», — подчеркнул российский лидер. В ходе встречи с молодыми учеными глава государства, в том числе, пообещал и дальше ориентировать губернаторов на помощь отрасли, гарантировал ускорение процесса рассмотрения законопроекта о биоколлекциях. Также он выступил за увеличение числа фундаментальных исследований, рассказал о повышении стипендии аспирантам, поддержал идею развития научного дайвинга и многое другое. «Очень интересная деятельность, океан — это наше будущее, там столько возможностей», — отметил Путин в разговоре о дайвинге. Еще одной идеей, поступившей главе государства, стало предложение о продлении статуса молодого ученого на уровень доктора наук или кандидата наук в периоды пребывания в декрете. «Хорошее предложение, очень правильное и реализуемое. Обязательно с коллегами поговорим», — сказал он. Одним из запоминающихся моментов встречи стало выступление молодой ученой, которая рассказала Путину о своих научных достижениях и изъявила желание реализоваться в семье, став мамой. При этом исследовательница не стала скрывать, что не хочет покидать научную сферу. Российский лидер поддержал ее инициативу стать матерью: «Вы знаете, это так классно! Рекомендую!». Судьбоносным решением для России Путин назвал развитие генетики. «У нас отношение к генетике сегодня совсем другое, не такое, как было в Советском Союзе, когда ее называли продажной девкой империализма. <…> Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные», — пояснил российский лидер. Он добавил, что в основе прогресса во многих направлениях науки станет искусственный интеллект. Эксперт Центра Прикладных исследований и программ Сергей Поляков рассказал URA.RU, что был в аудитории, когда 30 лет назад премьер-министр РФ Егор Гайдар с трибуны говорил о ненужности науки, производства, поскольку у нас есть нефть и газ, мы их продадим, а вырученные деньги купим необходимое. «Разговоры про международное распределение труда были разговорами в пользу бедных, очередным обманом, которым в начале 90-х нас заставили идти по пути, который был выгоден для так называемых наших партнеров, но совершенно не выгоден для нас», — считает эксперт. Внимание Владимира Путина к науке он объясняет естественным ходом событий: в «нулевые» Россия хотела купить Opel, испытывавший серьезные проблемы, но получила отказ — Запад не хотел делиться с нашей страной технологиями. «После крымских событий мы замещали импорт из Западной Европы и США китайским, но с началом военного противостояния нам перекрыли поставки технологий двойного назначения, встали вопросы, а какой электроникой начинять наше оружие, и начало приходить понимание, что никакой суверенитет государства невозможен без суверенитета технологического», — продолжил Поляков. Обращение к молодым ученым связано с тем, что в науке есть догма: если человек до 30 лет ничего не придумал, то потом уже сложнее придумать. Но эту аудиторию необходимо убеждать, потому что за 30 лет сформировалось общественное отношение: заниматься наукой — влачить полунищенское существование. Поляков приводит в пример образа ученого — Григория Перельмана, который жил в хрущевке на мамину пенсию, и отказался от премии в миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре. «Если из уст президента молодые ребята услышат о значимости этой отрасли, о ее перспективах, что это не короткий тренд на одну пятилетку, то они более активно будут идти в науку. Президент должен стать гарантом того, что это наш выбор на долгие годы», — считает эксперт Центра Прикладных исследований и программ. Поляков не сомневается в успехе, указывая, что исторически в XX веке Россия была единственной страной незападного мира, делавшая серьезные технологические прорывы, становясь впереди всей планеты: «Несмотря на то, что Китай, Индия идут по пути индустриализации, достигли больших успехов, но они не сделали прорывов, все равно идут в фарватере Запада, и смогут ли в чем-то быть первыми? Не факт. А мы были и можем, это внутреннее ощущение у нас есть. Что это будет государственная стратегия, государственная идеология может быть даже в чем-то. И мы будем идти по этому пути, чтобы знание, опыт, усилия молодого ученого были востребованы, чтобы они могли делать открытия, получать Нобелевскую премию». «Если президент не разбудит этот научный „зуд“ в молодом человеке, который будет открывать новые физические законы, изобретать новые материалы, внедрять новые технологические процессы, то тогда бессмысленно говорить о государственном суверенитете, бросать вызов в коллективному Западу. Без этого в современном мире, без технологического суверенитета, никакой суверенитет невозможен», — резюмировал Поляков.