Метеоролог раскрыл, как долго в регионах России продлятся аномальные снегопады

Метеоролог Шувалов: московские снегопады захватят другие регионы России

29 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Снегопады в России будут идти до 1 декабря, отметил Александр Шувалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Циклоны, что принесли в регионы России мощные снегопады, будут действовать до 1 декабря. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В среду утром 29 ноября с юго-запада к европейской территории России приблизится циклон, центр которого окажется в районе Смоленска. Под утро там начнутся снегопады. Также они ожидаются в Брянске, Курске и Белгороде. Все пойдет по тому же сценарию, что в понедельник наблюдали в Москве. Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10-15 см снега», — рассказал Александр Шувалов. По словам метеоролога, далее снегопады ожидаются в Туле, Орле и Воронеже. «Ко второй половине дня зона осадков накроет центральные области России. Начнется снег в Туле, Орле, Воронеже. К вечеру снегопад накроет и столицу. Одновременно циклон будет подниматься на север и зона осадков захватит Великий Новгород, Великие Луки. Так что в его владении уже будет практически вся западная половина европейской территории России. В четверг 30 ноября осадки будут продолжаться. В Москве, окрестных областях может добавиться еще 5-8 см снега. В пятницу 1 декабря очередной циклон пройдет от Брянска до Нижнего Новгорода и подсыпет снега на уровне 3-5 см. На этом эпоха активности южных циклонов завершается. Свою роль в укрытии снегом они выполнили хорошо. Потом нас ждет небольшие предрождественские морозы», — добавил Шувалов. В ночь с 26 на 27 ноября в Москве прошел снегопад, который назвали «черная метель». Она принесла рекордное количество осадков и ледяной дождь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Циклоны, что принесли в регионы России мощные снегопады, будут действовать до 1 декабря. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «В среду утром 29 ноября с юго-запада к европейской территории России приблизится циклон, центр которого окажется в районе Смоленска. Под утро там начнутся снегопады. Также они ожидаются в Брянске, Курске и Белгороде. Все пойдет по тому же сценарию, что в понедельник наблюдали в Москве. Повышение температуры будет непродолжительным. К концу дня она понизится. Выпадет максимальное количество осадков, до 10-15 см снега», — рассказал Александр Шувалов. По словам метеоролога, далее снегопады ожидаются в Туле, Орле и Воронеже. «Ко второй половине дня зона осадков накроет центральные области России. Начнется снег в Туле, Орле, Воронеже. К вечеру снегопад накроет и столицу. Одновременно циклон будет подниматься на север и зона осадков захватит Великий Новгород, Великие Луки. Так что в его владении уже будет практически вся западная половина европейской территории России. В четверг 30 ноября осадки будут продолжаться. В Москве, окрестных областях может добавиться еще 5-8 см снега. В пятницу 1 декабря очередной циклон пройдет от Брянска до Нижнего Новгорода и подсыпет снега на уровне 3-5 см. На этом эпоха активности южных циклонов завершается. Свою роль в укрытии снегом они выполнили хорошо. Потом нас ждет небольшие предрождественские морозы», — добавил Шувалов. В ночь с 26 на 27 ноября в Москве прошел снегопад, который назвали «черная метель». Она принесла рекордное количество осадков и ледяной дождь.