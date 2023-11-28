28 ноября 2023

В лесу Екатеринбурга представители наркошопа избили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Люди в масках избили 29-летнего свердловчанина якобы за кражу наркотика Фото:

В екатеринбургском лесу представители наркошопа избили уроженца Среднеуральска (Свердловская область) якобы за то, что он украл наркотик. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Ночью в одном из лесов Екатеринбурга четверо неизвестных в масках избили 29-летнего мужчину, который проживает в Среднеуральске. Причиной избиения стала кража наркотика. По словам пострадавшего, у него есть два ребенка, которыми он поклялся перед обидчиками за то, что он не воровал запрещенное вещество», — следует из видео, которое есть в распоряжении URA.RU.

Во время расправы были задействованы пистолет и палки. На теле у мужчины остались многочисленные раны и ссадины.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском лесу представители наркошопа избили уроженца Среднеуральска (Свердловская область) якобы за то, что он украл наркотик. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Ночью в одном из лесов Екатеринбурга четверо неизвестных в масках избили 29-летнего мужчину, который проживает в Среднеуральске. Причиной избиения стала кража наркотика. По словам пострадавшего, у него есть два ребенка, которыми он поклялся перед обидчиками за то, что он не воровал запрещенное вещество», — следует из видео, которое есть в распоряжении URA.RU. Во время расправы были задействованы пистолет и палки. На теле у мужчины остались многочисленные раны и ссадины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...