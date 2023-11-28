В лесу Екатеринбурга представители наркошопа избили мужчину

В екатеринбургском лесу представители наркошопа избили уроженца Среднеуральска (Свердловская область) якобы за то, что он украл наркотик. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Ночью в одном из лесов Екатеринбурга четверо неизвестных в масках избили 29-летнего мужчину, который проживает в Среднеуральске. Причиной избиения стала кража наркотика. По словам пострадавшего, у него есть два ребенка, которыми он поклялся перед обидчиками за то, что он не воровал запрещенное вещество», — следует из видео, которое есть в распоряжении URA.RU.
Во время расправы были задействованы пистолет и палки. На теле у мужчины остались многочисленные раны и ссадины.
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