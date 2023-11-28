Наркомафия заставила свердловчанина извиниться перед «дядей Толей»

29 ноября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Пострадавший пообещал отработать пропавший наркотик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Четверо представителей наркошопа в ходе избиения 29-летнего жителя Среднеуральска (Свердловская область) за якобы кражу наркотика заставили его извиниться на камеру перед «дядей Толей». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В момент расправы над 29-летним мужчиной люди в масках, представляющие интересы наркошопа, заставили его извиняться на камеру перед „дядей Толей“ за пропажу наркотического вещества, кражу которого он не признал. В конце концов свердловчанин пообещал отработать потерянный наркотик», — следует из видео, которое находится в распоряжении URA.RU. Кто именно «дядя Толя», не уточняется В лесу Екатеринбурга четверо представителей наркошопа в масках избили уроженца Среднеуральска за пропажу наркотика. Пострадавший поклялся своими детьми, что не совершал кражи, но это его не спасло. Мужчину облили зеленкой, написав на его теле название магазина.

Четверо представителей наркошопа в ходе избиения 29-летнего жителя Среднеуральска (Свердловская область) за якобы кражу наркотика заставили его извиниться на камеру перед «дядей Толей». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В момент расправы над 29-летним мужчиной люди в масках, представляющие интересы наркошопа, заставили его извиняться на камеру перед „дядей Толей“ за пропажу наркотического вещества, кражу которого он не признал. В конце концов свердловчанин пообещал отработать потерянный наркотик», — следует из видео, которое находится в распоряжении URA.RU. Кто именно «дядя Толя», не уточняется В лесу Екатеринбурга четверо представителей наркошопа в масках избили уроженца Среднеуральска за пропажу наркотика. Пострадавший поклялся своими детьми, что не совершал кражи, но это его не спасло. Мужчину облили зеленкой, написав на его теле название магазина.