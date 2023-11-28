Наркомафия облила свердловчанина зеленкой

В лесу Екатеринбурга четверо представителей наркошопа облили 29-летнего уроженца Среднеуральска (Свердловская область) зеленкой, написав на его теле название магазина. Перед этим наркомафия его избила. Информацией об этом с URA.RU поделился читатель агентства.
«После расправы над мужчиной неизвестные облили его лицо и ягодицы зеленкой. Обидчики заставили 29-летнего свердловчанина умыться красителем, а также написали аббревиатуру из трех букв на его теле. Надпись означает название наркошопа», — следует из видео, которое появилось в распоряжении URA.RU.
В екатеринбургском лесу представители наркошопа в масках на камеру избили жителя Среднеуральска 1994 года рождения. По словам избивавших, свердловчанин украл наркотик, который принадлежит магазину. В момент расправы мужчина признался, что у него есть два ребенка.
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