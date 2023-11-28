28 ноября 2023

«Исламский джихад»* объявил о передаче заложников по соглашению с Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, заложница, хезболла, моджахед
Израильских граждан обменяли на палестинских заключенных, сообщает «Исламский джихад»* Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа прошел обмен израильских граждан на палестинских заключенных в рамках договоренностей между радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) и Израилем. Об этом сообщила палестинская группировка.

«Мы передали ряд задержанных нами израильтян в рамках соглашения об обмене», — говорится в сообщении telegram-канала «Исламского джихада». По словам боевиков, Израилю переданы гражданские лица.

«Исламский джихад» заявлял, что вынудит Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». По словам генсека движения Рамадан Абдалла Салаха, это должна была стать крупная операция.

*Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В секторе Газа прошел обмен израильских граждан на палестинских заключенных в рамках договоренностей между радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) и Израилем. Об этом сообщила палестинская группировка. «Мы передали ряд задержанных нами израильтян в рамках соглашения об обмене», — говорится в сообщении telegram-канала «Исламского джихада». По словам боевиков, Израилю переданы гражданские лица. «Исламский джихад» заявлял, что вынудит Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». По словам генсека движения Рамадан Абдалла Салаха, это должна была стать крупная операция. *Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...