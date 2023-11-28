Армия и оружие «Исламский джихад»* объявил о передаче заложников по соглашению с Израилем 29 ноября 2023 в 01:23 Размер текста - 17 + Израильских граждан обменяли на палестинских заключенных, сообщает «Исламский джихад»* Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа прошел обмен израильских граждан на палестинских заключенных в рамках договоренностей между радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) и Израилем. Об этом сообщила палестинская группировка. «Мы передали ряд задержанных нами израильтян в рамках соглашения об обмене», — говорится в сообщении telegram-канала «Исламского джихада». По словам боевиков, Израилю переданы гражданские лица. «Исламский джихад» заявлял, что вынудит Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». По словам генсека движения Рамадан Абдалла Салаха, это должна была стать крупная операция. *Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация. В секторе Газа прошел обмен израильских граждан на палестинских заключенных в рамках договоренностей между радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) и Израилем. Об этом сообщила палестинская группировка. «Мы передали ряд задержанных нами израильтян в рамках соглашения об обмене», — говорится в сообщении telegram-канала «Исламского джихада». По словам боевиков, Израилю переданы гражданские лица. «Исламский джихад» заявлял, что вынудит Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». По словам генсека движения Рамадан Абдалла Салаха, это должна была стать крупная операция. *Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям