«Исламский джихад»* объявил о передаче заложников по соглашению с Израилем

В секторе Газа прошел обмен израильских граждан на палестинских заключенных в рамках договоренностей между радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) и Израилем. Об этом сообщила палестинская группировка.
«Мы передали ряд задержанных нами израильтян в рамках соглашения об обмене», — говорится в сообщении telegram-канала «Исламского джихада». По словам боевиков, Израилю переданы гражданские лица.
«Исламский джихад» заявлял, что вынудит Израиль провести обмен пленниками с боевиками ХАМАС в формате «все на все». По словам генсека движения Рамадан Абдалла Салаха, это должна была стать крупная операция.
*Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
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