28 ноября 2023

В Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Пожар произошел на восьмом этаже Фото:

В Екатеринбурге на улице Юмашева в многоэтажном доме загорелась квартира. В пожаре пострадали четыре человека, одного из них увезли на скорой помощи, рассказал очевидец происшествия.

«На Юмашева,10 пожар, горит квартира на восьмом этаже. Одну женщину увозят на реанимации. Вроде без мигалок, значит, не факт, что тяжелая степень. Ожогов не увидел, [пострадавшая] задыхалась. Выносили в кислородном капюшоне. Из рации пожарного услышали о четырех пострадавших», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Юмашева в многоэтажном доме загорелась квартира. В пожаре пострадали четыре человека, одного из них увезли на скорой помощи, рассказал очевидец происшествия. «На Юмашева,10 пожар, горит квартира на восьмом этаже. Одну женщину увозят на реанимации. Вроде без мигалок, значит, не факт, что тяжелая степень. Ожогов не увидел, [пострадавшая] задыхалась. Выносили в кислородном капюшоне. Из рации пожарного услышали о четырех пострадавших», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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