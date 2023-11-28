В Германии пострадали 12 военных при столкновении двух БМП Marder

29 ноября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Пострадавшим немецким военнослужащим потребовалась медицинская помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Германии во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене пострадало 12 военных. Представитель Вооруженных сил ФРГ капитан Ренцо ди Лео сообщил, что столкнулось два БМП Marder. «Двенадцать военнослужащих Бундесвера пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Marder во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене», — передает слова Ренцо ди Лео издание Bild. Столкновение произошло 27 ноября из-за плохой видимости во время прохождения БМП по ущелью. Известно, что шесть военнослужащих все еще находятся в стационаре. Журналист Йорг Ремер заявлял, что БМП Marder появились на вооружении украинской армии. Он считает, что Киеву будет сложно ремонтировать боевые машины, для этого нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере.

В Германии во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене пострадало 12 военных. Представитель Вооруженных сил ФРГ капитан Ренцо ди Лео сообщил, что столкнулось два БМП Marder. «Двенадцать военнослужащих Бундесвера пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Marder во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене», — передает слова Ренцо ди Лео издание Bild. Столкновение произошло 27 ноября из-за плохой видимости во время прохождения БМП по ущелью. Известно, что шесть военнослужащих все еще находятся в стационаре. Журналист Йорг Ремер заявлял, что БМП Marder появились на вооружении украинской армии. Он считает, что Киеву будет сложно ремонтировать боевые машины, для этого нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере.