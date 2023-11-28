28 ноября 2023

В Германии пострадали 12 военных при столкновении двух БМП Marder

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, старушки, бабушки, бмп, армия, военные, техника, украина, мариуполь, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
Пострадавшим немецким военнослужащим потребовалась медицинская помощь Фото:

В Германии во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене пострадало 12 военных. Представитель Вооруженных сил ФРГ капитан Ренцо ди Лео сообщил, что столкнулось два БМП Marder.

«Двенадцать военнослужащих Бундесвера пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Marder во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене», — передает слова Ренцо ди Лео издание Bild. Столкновение произошло 27 ноября из-за плохой видимости во время прохождения БМП по ущелью. Известно, что шесть военнослужащих все еще находятся в стационаре.

Журналист Йорг Ремер заявлял, что БМП Marder появились на вооружении украинской армии. Он считает, что Киеву будет сложно ремонтировать боевые машины, для этого нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене пострадало 12 военных. Представитель Вооруженных сил ФРГ капитан Ренцо ди Лео сообщил, что столкнулось два БМП Marder. «Двенадцать военнослужащих Бундесвера пострадали в результате столкновения двух боевых машин пехоты Marder во время учений на полигоне в Бад-Зальцунгене», — передает слова Ренцо ди Лео издание Bild. Столкновение произошло 27 ноября из-за плохой видимости во время прохождения БМП по ущелью. Известно, что шесть военнослужащих все еще находятся в стационаре. Журналист Йорг Ремер заявлял, что БМП Marder появились на вооружении украинской армии. Он считает, что Киеву будет сложно ремонтировать боевые машины, для этого нужны постоянные поставки деталей, однако запчасти не всегда поставляются в нужной мере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...