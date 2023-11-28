Газета Politico назвала Зеленского главным «мечтателем» года

Президента Украины Владимира Зеленского газета Politico назвала мечтателем года. Об этом сообщается на сайте издания.
«На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению „наиболее влиятельных персон за год“, ведущий представил рейтинг в категории „мечтатели“. Зеленский в рамках мероприятия назван главным „мечтателем года“» —
Издание отмечает в описании к фото Зеленского, что в прошлом году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов. Второе место в номинации «мечтатели» занял политический блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), третье — глава МВД Франции Жеральд Дарманен, четвертое — мальтийский политик Роберта Метсола, пятое — ирландский политик Мэри Лу Макдональд.
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