Газета Politico назвала Зеленского главным «мечтателем» года

29 ноября 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский победил в номинации «мечтатель года» по версии Politico Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского газета Politico назвала мечтателем года. Об этом сообщается на сайте издания. «На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению „наиболее влиятельных персон за год“, ведущий представил рейтинг в категории „мечтатели“. Зеленский в рамках мероприятия назван главным „мечтателем года“» — передает издание. Издание отмечает в описании к фото Зеленского, что в прошлом году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов. Второе место в номинации «мечтатели» занял политический блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), третье — глава МВД Франции Жеральд Дарманен, четвертое — мальтийский политик Роберта Метсола, пятое — ирландский политик Мэри Лу Макдональд.

Президента Украины Владимира Зеленского газета Politico назвала мечтателем года. Об этом сообщается на сайте издания. «На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению „наиболее влиятельных персон за год“, ведущий представил рейтинг в категории „мечтатели“. Зеленский в рамках мероприятия назван главным „мечтателем года“» — передает издание. Издание отмечает в описании к фото Зеленского, что в прошлом году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов. Второе место в номинации «мечтатели» занял политический блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), третье — глава МВД Франции Жеральд Дарманен, четвертое — мальтийский политик Роберта Метсола, пятое — ирландский политик Мэри Лу Макдональд.