28 ноября 2023

Газета Politico назвала Зеленского главным «мечтателем» года

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский победил в номинации «мечтатель года» по версии Politico Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского газета Politico назвала мечтателем года. Об этом сообщается на сайте издания.

«На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению „наиболее влиятельных персон за год“, ведущий представил рейтинг в категории „мечтатели“. Зеленский в рамках мероприятия назван главным „мечтателем года“» — передает издание.

Издание отмечает в описании к фото Зеленского, что в прошлом году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов. Второе место в номинации «мечтатели» занял политический блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), третье — глава МВД Франции Жеральд Дарманен, четвертое — мальтийский политик Роберта Метсола, пятое — ирландский политик Мэри Лу Макдональд.

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Президента Украины Владимира Зеленского газета Politico назвала мечтателем года. Об этом сообщается на сайте издания. «На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению „наиболее влиятельных персон за год“, ведущий представил рейтинг в категории „мечтатели“. Зеленский в рамках мероприятия назван главным „мечтателем года“» — передает издание. Издание отмечает в описании к фото Зеленского, что в прошлом году он успешно добивался финансовой помощи Запада, используя силу слов. Второе место в номинации «мечтатели» занял политический блогер Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), третье — глава МВД Франции Жеральд Дарманен, четвертое — мальтийский политик Роберта Метсола, пятое — ирландский политик Мэри Лу Макдональд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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