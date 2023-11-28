28 ноября 2023

В РФ ужесточат наказание за передачу телефонов заключенным

© Служба новостей «URA.RU»
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В России введут уголовное наказание за передачу телефонов в колонии и СИЗО Фото:

За передачу телефонов заключенным в России введут уголовную ответственность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«За первую попытку передачи телефона в СИЗО или колонию штраф может вырасти до 50 тысяч рублей (в настоящее время штраф от трех до пяти тысяч рублей — прим. URA.RU). Предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию», — передают «Известия», ссылаясь на свои источники.

По данным МВД, в 2022 году из мест заключения у осужденных изъяли более 24,6 тысячи телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тысячи дел о попытках передачи телефонов заключенным и оштрафовали 2,3 тысячи человек. Правоохранители отмечают, что большинство телефонных мошенников действуют именно из мест лишения свободы.

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За передачу телефонов заключенным в России введут уголовную ответственность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «За первую попытку передачи телефона в СИЗО или колонию штраф может вырасти до 50 тысяч рублей (в настоящее время штраф от трех до пяти тысяч рублей — прим. URA.RU). Предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию», — передают «Известия», ссылаясь на свои источники. По данным МВД, в 2022 году из мест заключения у осужденных изъяли более 24,6 тысячи телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тысячи дел о попытках передачи телефонов заключенным и оштрафовали 2,3 тысячи человек. Правоохранители отмечают, что большинство телефонных мошенников действуют именно из мест лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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