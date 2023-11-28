В РФ ужесточат наказание за передачу телефонов заключенным

29 ноября 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

В России введут уголовное наказание за передачу телефонов в колонии и СИЗО Фото: Денис Моргунов © URA.RU За передачу телефонов заключенным в России введут уголовную ответственность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «За первую попытку передачи телефона в СИЗО или колонию штраф может вырасти до 50 тысяч рублей (в настоящее время штраф от трех до пяти тысяч рублей — прим. URA.RU). Предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию», — передают «Известия», ссылаясь на свои источники. По данным МВД, в 2022 году из мест заключения у осужденных изъяли более 24,6 тысячи телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тысячи дел о попытках передачи телефонов заключенным и оштрафовали 2,3 тысячи человек. Правоохранители отмечают, что большинство телефонных мошенников действуют именно из мест лишения свободы.

За передачу телефонов заключенным в России введут уголовную ответственность. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. «За первую попытку передачи телефона в СИЗО или колонию штраф может вырасти до 50 тысяч рублей (в настоящее время штраф от трех до пяти тысяч рублей — прим. URA.RU). Предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью, по которой виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию», — передают «Известия», ссылаясь на свои источники. По данным МВД, в 2022 году из мест заключения у осужденных изъяли более 24,6 тысячи телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тысячи дел о попытках передачи телефонов заключенным и оштрафовали 2,3 тысячи человек. Правоохранители отмечают, что большинство телефонных мошенников действуют именно из мест лишения свободы.