28 ноября 2023

Спасатели выпустили экстренное предупреждение жителям Свердловской области

В Свердловской области 29 ноября ожидают мокрый снег и ледяной дождь
© Служба новостей «URA.RU»
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На Среднем Урале ожидается гололед, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области Фото:

Свердловчан попросили быть осторожными из-за мокрого снега с ледяным дождем, которые будут 29 ноября. Соответствующее предупреждение выпустили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В отдельных районах Свердловской области 29 ноября ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, гололедные явления. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал ведомства.

В Екатеринбурге вечером 28 ноября прошло предупреждение о ледяном дожде и обледенении. Температура воздуха в уральской столице поднялась до нуля градусов.

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Свердловчан попросили быть осторожными из-за мокрого снега с ледяным дождем, которые будут 29 ноября. Соответствующее предупреждение выпустили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В отдельных районах Свердловской области 29 ноября ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, гололедные явления. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал ведомства. В Екатеринбурге вечером 28 ноября прошло предупреждение о ледяном дожде и обледенении. Температура воздуха в уральской столице поднялась до нуля градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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