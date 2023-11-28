Спасатели выпустили экстренное предупреждение жителям Свердловской области

На Среднем Урале ожидается гололед, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловчан попросили быть осторожными из-за мокрого снега с ледяным дождем, которые будут 29 ноября. Соответствующее предупреждение выпустили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В отдельных районах Свердловской области 29 ноября ожидаются мокрый снег, ледяной дождь, гололедные явления. Будьте бдительны», — пишет telegram-канал ведомства.
В Екатеринбурге вечером 28 ноября прошло предупреждение о ледяном дожде и обледенении. Температура воздуха в уральской столице поднялась до нуля градусов.
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