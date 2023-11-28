28 ноября 2023

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несовершеннолетнюю девочку не могут найти с 27 ноября Фото:

В Екатеринбурге с 27 ноября идут поиски 14-летней Алены Попцовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Алена Попцова пропала 27 ноября в Октябрьском районе. Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, короткие волосы светлого цвета. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки», — следует из сообщения.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Передать информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).

Фото:

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В Екатеринбурге с 27 ноября идут поиски 14-летней Алены Попцовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Алена Попцова пропала 27 ноября в Октябрьском районе. Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, короткие волосы светлого цвета. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки», — следует из сообщения. Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Передать информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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