Несовершеннолетнюю девочку не могут найти с 27 ноября
В Екатеринбурге с 27 ноября идут поиски 14-летней Алены Попцовой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Алена Попцова пропала 27 ноября в Октябрьском районе. Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, короткие волосы светлого цвета. На момент пропажи была одета в черную куртку, голубые джинсы и белые кроссовки», — следует из сообщения.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Передать информацию о местонахождении несовершеннолетней можно по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02).
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