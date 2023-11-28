28 ноября 2023

Компания дочерей экс-губернатора Богомолова третий год не может выйти из убытков

© Служба новостей «URA.RU»
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Убытки компании составили около 300 тысяч рублей Фото:

Курганская компания «Сотрудничество», принадлежащая дочерям бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова — Наталье Дубовой и Ольге Ляжьевой, третий год подряд несет убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы.

«ООО „Сотрудничество“, Курган. Владельцы: Наталья Дубова и Ольга Ляжьева. Чистый убыток за 2022 год: -274 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года расходы составили -862 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Также в компании за последний год снизилась выручка — до 3 819 000 рублей. Уменьшение составило 70 тысяч рублей.

Компания «Сотрудничество», занимающаяся покупкой и продажей недвижимости, была создана в 2008 году. 50% доли в бизнесе принадлежат Наталье Дубовой, 25% — Ольге Ляжьевой. Последняя также занимает должность гендиректора фирмы. Еще 25 процентами владеет Олег Дубов, зять экс-губернатора Богомолова. Стоимость бизнеса оценивается в 21 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что у застройщика пятизвездочной гостиницы в Кургане более чем в 5,5 раз выросли убытки. Расходы увеличились с 1,4 до 8 млн рублей. Строительством объекта занимается фирма «РКС», которой владеет депутат гордумы Андрей Кацай.

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Курганская компания «Сотрудничество», принадлежащая дочерям бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова — Наталье Дубовой и Ольге Ляжьевой, третий год подряд несет убытки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. «ООО „Сотрудничество“, Курган. Владельцы: Наталья Дубова и Ольга Ляжьева. Чистый убыток за 2022 год: -274 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года расходы составили -862 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Также в компании за последний год снизилась выручка — до 3 819 000 рублей. Уменьшение составило 70 тысяч рублей. Компания «Сотрудничество», занимающаяся покупкой и продажей недвижимости, была создана в 2008 году. 50% доли в бизнесе принадлежат Наталье Дубовой, 25% — Ольге Ляжьевой. Последняя также занимает должность гендиректора фирмы. Еще 25 процентами владеет Олег Дубов, зять экс-губернатора Богомолова. Стоимость бизнеса оценивается в 21 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что у застройщика пятизвездочной гостиницы в Кургане более чем в 5,5 раз выросли убытки. Расходы увеличились с 1,4 до 8 млн рублей. Строительством объекта занимается фирма «РКС», которой владеет депутат гордумы Андрей Кацай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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