У застройщика пятизвездочной гостиницы в Кургане в 5,5 раз выросли убытки

Компания «РКС», строящая гостиницу в Кургане, отчиталась об убытках (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

У компании «РКС» после начала строительства пятизвездочной гостиницы в Кургане более чем в 5,5 раз увеличились убытки. Об этом говорится в финансовой отчетности предприятия за 2022 год. Фирмой владеет депутат курганской гордумы Андрей Кацай.

«ООО „РКС“. Чистый убыток за 2022 год: -8 000 000 рублей. Это более чем в 5,5 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (-1 422 000 рублей)», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка фирмы по итогам прошлого года снизилась на 117 тысяч рублей. Доходы составили 1,1 млн рублей.

Строительство гостиницы категории «пять звезд» по улице Куйбышева 44 в Кургане началось в конце 2021 года. Подрядными работами занимается компания «Посад». На данный момент на объекте достраивают первый этаж здания. Изначально объект планировали завершить в четвертом квартале 2023 года, однако строительство затянулось. Инсайдеры полагали, что это было связано с проблемами в подключении инженерных сетей. Позже источники сообщили, что строительство пятизвездочной гостиницы тормозится из-за нехватки места на территории.