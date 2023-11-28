28 ноября 2023

На напряженном участке трассы под Челябинском меняют правила движения. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, фура, дальнобойщик, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
С 4 декабря скоростной режим на участке станет не более 60 км/ч Фото:

На участке трассы А-310 между Челябинском и Копейском меняют скоростной режим. Знаки, позволяющие ехать со скоростью не более 60 километров в час, установят 4 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«4 декабря на А-310 с км 16 по км 20 будут установлены дорожные знаки „Начало населенного пункта“ и „Конец населенного пункта“. Фотовидеофиксация будет перенастроена на новый порядок движения: со скоростным режимом не более 60 км/ч», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Ранее допустимой скоростью на участке считалось 90 километров в час. Характеризируется он высокой интенсивностью движения. В зависимости от времени года в сутки через него проходит от 30 до 38 тысяч машин. С 2021 года на нем произошло 55 ДТП, где пострадало 25 человек.

Решение об установке знаков было принято комиссией в сентябре. Туда вошли Упрдор, ГИБДД, комитет дорхозяйства Челябинска и Копейска, подрядчики, а также отдел Ространснадзора.

На участке трассы А-310 вблизи Челябинска допустимую скорость снизят до 60 километров в час
На участке трассы А-310 вблизи Челябинска допустимую скорость снизят до 60 километров в час

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На участке трассы А-310 между Челябинском и Копейском меняют скоростной режим. Знаки, позволяющие ехать со скоростью не более 60 километров в час, установят 4 декабря, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «4 декабря на А-310 с км 16 по км 20 будут установлены дорожные знаки „Начало населенного пункта“ и „Конец населенного пункта“. Фотовидеофиксация будет перенастроена на новый порядок движения: со скоростным режимом не более 60 км/ч», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Ранее допустимой скоростью на участке считалось 90 километров в час. Характеризируется он высокой интенсивностью движения. В зависимости от времени года в сутки через него проходит от 30 до 38 тысяч машин. С 2021 года на нем произошло 55 ДТП, где пострадало 25 человек. Решение об установке знаков было принято комиссией в сентябре. Туда вошли Упрдор, ГИБДД, комитет дорхозяйства Челябинска и Копейска, подрядчики, а также отдел Ространснадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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