В отдаленные поселки ЯНАО запустили новые автобусы. Фото

Жители Надымского района смогут осуществлять поездки на новых автобусах

29 ноября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Надымском районе работают два новых автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надымском районе (ЯНАО) начались перевозки жителей в отдаленные поселения. О поступлении двух транспортных средств сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Два новых вахтовых автобуса в Надымском районе приступили к перевозке пассажиров из административного центра в отдаленные поселки района, в частности село Кутопьюган. Посадка пассажиров осуществляется на автобусной остановке „Автостанция“ города Надым два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении. Новый транспорт оборудован для комфортной и безопасной перевозки жителей — регулируемыми сиденьями с подлокотниками, ремнями безопасности и обогревом салона. Для пассажиров организовано 28 посадочных мест. В будущем планируется запустить маршруты в округе для 67 новых автобусов. Ранее URA.RU сообщило о поступлении новых автобусов в Салехарде (ЯНАО). Брендированный транспорт работает на газомоторном топливе. Новый вахтовый автобус, Надымский район Фото: telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала»

В Надымском районе (ЯНАО) начались перевозки жителей в отдаленные поселения. О поступлении двух транспортных средств сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Два новых вахтовых автобуса в Надымском районе приступили к перевозке пассажиров из административного центра в отдаленные поселки района, в частности село Кутопьюган. Посадка пассажиров осуществляется на автобусной остановке „Автостанция“ города Надым два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении. Новый транспорт оборудован для комфортной и безопасной перевозки жителей — регулируемыми сиденьями с подлокотниками, ремнями безопасности и обогревом салона. Для пассажиров организовано 28 посадочных мест. В будущем планируется запустить маршруты в округе для 67 новых автобусов. Ранее URA.RU сообщило о поступлении новых автобусов в Салехарде (ЯНАО). Брендированный транспорт работает на газомоторном топливе.