28 ноября 2023

В отдаленные поселки ЯНАО запустили новые автобусы. Фото

Жители Надымского района смогут осуществлять поездки на новых автобусах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надымском районе работают два новых автобуса Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) начались перевозки жителей в отдаленные поселения. О поступлении двух транспортных средств сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Два новых вахтовых автобуса в Надымском районе приступили к перевозке пассажиров из административного центра в отдаленные поселки района, в частности село Кутопьюган. Посадка пассажиров осуществляется на автобусной остановке „Автостанция“ города Надым два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении.

Новый транспорт оборудован для комфортной и безопасной перевозки жителей — регулируемыми сиденьями с подлокотниками, ремнями безопасности и обогревом салона. Для пассажиров организовано 28 посадочных мест. В будущем планируется запустить маршруты в округе для 67 новых автобусов.

Ранее URA.RU сообщило о поступлении новых автобусов в Салехарде (ЯНАО). Брендированный транспорт работает на газомоторном топливе.

Новый вахтовый автобус, Надымский район
Новый вахтовый автобус, Надымский район
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В Надымском районе (ЯНАО) начались перевозки жителей в отдаленные поселения. О поступлении двух транспортных средств сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Два новых вахтовых автобуса в Надымском районе приступили к перевозке пассажиров из административного центра в отдаленные поселки района, в частности село Кутопьюган. Посадка пассажиров осуществляется на автобусной остановке „Автостанция“ города Надым два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении. Новый транспорт оборудован для комфортной и безопасной перевозки жителей — регулируемыми сиденьями с подлокотниками, ремнями безопасности и обогревом салона. Для пассажиров организовано 28 посадочных мест. В будущем планируется запустить маршруты в округе для 67 новых автобусов. Ранее URA.RU сообщило о поступлении новых автобусов в Салехарде (ЯНАО). Брендированный транспорт работает на газомоторном топливе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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