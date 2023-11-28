В Надымском районе (ЯНАО) начались перевозки жителей в отдаленные поселения. О поступлении двух транспортных средств сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Два новых вахтовых автобуса в Надымском районе приступили к перевозке пассажиров из административного центра в отдаленные поселки района, в частности село Кутопьюган. Посадка пассажиров осуществляется на автобусной остановке „Автостанция“ города Надым два раза в неделю — по вторникам и пятницам», — говорится в сообщении.
Новый транспорт оборудован для комфортной и безопасной перевозки жителей — регулируемыми сиденьями с подлокотниками, ремнями безопасности и обогревом салона. Для пассажиров организовано 28 посадочных мест. В будущем планируется запустить маршруты в округе для 67 новых автобусов.
Ранее URA.RU сообщило о поступлении новых автобусов в Салехарде (ЯНАО). Брендированный транспорт работает на газомоторном топливе.
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