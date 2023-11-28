28 ноября 2023

Из Челябинска отложили автобусные рейсы из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Погода внесла коррективы в движение междугородних автобусов (фото из архива) Фото:

Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«В связи с возникшим гололедом на более позднее время были перенесены ранние автобусные рейсы в Магнитогорск, Троицк, Миасс, Златоуст. На региональных дорогах работают 120 единиц техники, производится обработка противогололедными материалами», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

Там отметили, что ледяной дождь в регионе начался ранним утром и продолжается до сих пор. Несмотря на осадки, аэропорты Челябинска и Магнитогорска работают в штатном режиме.

Синоптики предупреждали жителей области о надвигающемся из Центральной части России циклоне. В регионе ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, порывы ветра.

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Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «В связи с возникшим гололедом на более позднее время были перенесены ранние автобусные рейсы в Магнитогорск, Троицк, Миасс, Златоуст. На региональных дорогах работают 120 единиц техники, производится обработка противогололедными материалами», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. Там отметили, что ледяной дождь в регионе начался ранним утром и продолжается до сих пор. Несмотря на осадки, аэропорты Челябинска и Магнитогорска работают в штатном режиме. Синоптики предупреждали жителей области о надвигающемся из Центральной части России циклоне. В регионе ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, порывы ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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