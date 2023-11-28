Из Челябинска отложили автобусные рейсы из-за непогоды

Автобусные рейсы, запланированные на утро 29 ноября и следующие по маршрутам из Челябинска в Магнитогорск, Троицк, Миасс и Златоуст, отложили из-за гололеда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В связи с возникшим гололедом на более позднее время были перенесены ранние автобусные рейсы в Магнитогорск, Троицк, Миасс, Златоуст. На региональных дорогах работают 120 единиц техники, производится обработка противогололедными материалами», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.
Там отметили, что ледяной дождь в регионе начался ранним утром и продолжается до сих пор. Несмотря на осадки, аэропорты Челябинска и Магнитогорска работают в штатном режиме.
Синоптики предупреждали жителей области о надвигающемся из Центральной части России циклоне. В регионе ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, порывы ветра.
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