Какие региональные пособия могут получить челябинские семьи с детьми

Челябинские семьи с детьми могут получить областное пособие до 16 тысяч рублей

29 ноября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Семьи с детьми могут получить пособие в размере от 352 до 16 261 рубля из облбюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области для семей с детьми, кроме выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единого пособия, предусмотрены региональные выплаты. На одного ребенка может быть выделено до 16 тысяч рублей, сообщили 29 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты области (КСП). «Основное пособие после рождения ребенка — выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Оно начисляется в размере 40% от среднего заработка. Также с 2023 года многочисленные пособия заменили на единое, которое выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Также для семей с детьми предусмотрены региональные выплаты», — уточнили в пресс-службе. В КСП добавили, что единое пособие можно оформить на портале Госуслуг. В области существует три вида пособия. Их размер варьируется от 352 до 16 261 рубля на каждого ребенка. Пособие на ребенка до 16-18 лет. Оно выплачивается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Выплаты могут составлять от 352 до 16 261 рубля на ребенка, родитель которого не получает иные пособия.

Ежемесячная денежная выплата на второго ребенка до одного года. Это пособие начисляется семьям с доходом в 2023 году ниже 29 932 рубля. 7 070 рублей выплачиваются только работающему родителю.

Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Семьи с тремя и более детьми с доходом ниже прожиточного минимума могут получать 1 492 рубля в месяц.

В Челябинской области для семей с детьми, кроме выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единого пособия, предусмотрены региональные выплаты. На одного ребенка может быть выделено до 16 тысяч рублей, сообщили 29 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты области (КСП). «Основное пособие после рождения ребенка — выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Оно начисляется в размере 40% от среднего заработка. Также с 2023 года многочисленные пособия заменили на единое, которое выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Также для семей с детьми предусмотрены региональные выплаты», — уточнили в пресс-службе. В КСП добавили, что единое пособие можно оформить на портале Госуслуг. В области существует три вида пособия. Их размер варьируется от 352 до 16 261 рубля на каждого ребенка.