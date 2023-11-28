Какие региональные пособия могут получить челябинские семьи с детьми

В Челябинской области для семей с детьми, кроме выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единого пособия, предусмотрены региональные выплаты. На одного ребенка может быть выделено до 16 тысяч рублей, сообщили 29 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты области (КСП).
«Основное пособие после рождения ребенка — выплата по уходу за ребенком до полутора лет. Оно начисляется в размере 40% от среднего заработка. Также с 2023 года многочисленные пособия заменили на единое, которое выплачивается до достижения ребенком 17 лет. Размер зависит от нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. Также для семей с детьми предусмотрены региональные выплаты», — уточнили в пресс-службе.
В КСП добавили, что единое пособие можно оформить на портале Госуслуг. В области существует три вида пособия. Их размер варьируется от 352 до 16 261 рубля на каждого ребенка.
- Пособие на ребенка до 16-18 лет. Оно выплачивается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Выплаты могут составлять от 352 до 16 261 рубля на ребенка, родитель которого не получает иные пособия.
- Ежемесячная денежная выплата на второго ребенка до одного года. Это пособие начисляется семьям с доходом в 2023 году ниже 29 932 рубля. 7 070 рублей выплачиваются только работающему родителю.
- Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Семьи с тремя и более детьми с доходом ниже прожиточного минимума могут получать 1 492 рубля в месяц.
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