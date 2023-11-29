В России будут продавать три новые модели Nissan

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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
Поставки новых машин осуществляет китайский концерт Sinomach Auto Фото:

В 2024 году концерн Sinomach Auto собирается вывести на российский рынок три модели внедорожников Nissan с китайского завода. Такое заявление сделал глава российской дочерней компании Sinomach Auto Цзи Цзыюань на презентации новой модели машины.

«Концерн Sinomach Auto намерен в 2024 году вывести на российский рынок еще две-три модели автомобилей [Nissan], помимо представленного в Москве 28 ноября внедорожника Oting Paladin», — поделился Цзыюань с корреспондентом Autonews.ru. По его словам, новыми марками могут быть пикап на базе Oting Paladin, его версии с подзаряжаемой силовой установкой, а также полноразмерный внедорожник.

Также известно, что Nissan имеет отношение только к разработке и производству этих машин в Китае, но не к поставкам в Россию. Импорт машин осуществляет именно китайский государственный концерн Sinomach Auto.

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В 2024 году концерн Sinomach Auto собирается вывести на российский рынок три модели внедорожников Nissan с китайского завода. Такое заявление сделал глава российской дочерней компании Sinomach Auto Цзи Цзыюань на презентации новой модели машины. «Концерн Sinomach Auto намерен в 2024 году вывести на российский рынок еще две-три модели автомобилей [Nissan], помимо представленного в Москве 28 ноября внедорожника Oting Paladin», — поделился Цзыюань с корреспондентом Autonews.ru. По его словам, новыми марками могут быть пикап на базе Oting Paladin, его версии с подзаряжаемой силовой установкой, а также полноразмерный внедорожник. Также известно, что Nissan имеет отношение только к разработке и производству этих машин в Китае, но не к поставкам в Россию. Импорт машин осуществляет именно китайский государственный концерн Sinomach Auto.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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