В столице ЯНАО пройдет финал Официальной Арктической лиги КВН

В финале Официальной Арктической лиги КВН примут участие 4 ямальские команды

29 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

На Ямале пройдет финальный отбор на Международный фестиваль КВН 2024 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) КВН команды поборются за звание представителей округа на Международном фестивале КВН «КиВиН-2024». Об участии в конкурсе команды из Муравленко сообщили в telegram-канале «Муравленко 24». «„Если хотите“ выступят в финале Официальной Арктической лиги Международного союза КВН. Игра пройдет 2 декабря в Салехарде. Победитель представит Ямал на XXXV Международном фестивале КВН „КиВиН-2024“ в городе Сочи», — говорится в сообщении. В соревновании примут участие еще 3 ямальские команды. Губкинские юмористы «Комбинация» и команда «Без хлеба» из Лабытнанги также будут участвовать в конкурсе. Новый Уренгой представят ребята из КВН команды «Газбекистан». Ранее URA.RU сообщило об участии КВН команды из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ. Ямальские юмористы стали подопечными Сергея Светлакова.

В Салехарде (ЯНАО) КВН команды поборются за звание представителей округа на Международном фестивале КВН «КиВиН-2024». Об участии в конкурсе команды из Муравленко сообщили в telegram-канале «Муравленко 24». «„Если хотите“ выступят в финале Официальной Арктической лиги Международного союза КВН. Игра пройдет 2 декабря в Салехарде. Победитель представит Ямал на XXXV Международном фестивале КВН „КиВиН-2024“ в городе Сочи», — говорится в сообщении. В соревновании примут участие еще 3 ямальские команды. Губкинские юмористы «Комбинация» и команда «Без хлеба» из Лабытнанги также будут участвовать в конкурсе. Новый Уренгой представят ребята из КВН команды «Газбекистан». Ранее URA.RU сообщило об участии КВН команды из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ. Ямальские юмористы стали подопечными Сергея Светлакова.