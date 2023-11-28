28 ноября 2023

В столице ЯНАО пройдет финал Официальной Арктической лиги КВН

В финале Официальной Арктической лиги КВН примут участие 4 ямальские команды
© Служба новостей «URA.RU»
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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн
На Ямале пройдет финальный отбор на Международный фестиваль КВН 2024 года Фото:

В Салехарде (ЯНАО) КВН команды поборются за звание представителей округа на Международном фестивале КВН «КиВиН-2024». Об участии в конкурсе команды из Муравленко сообщили в telegram-канале «Муравленко 24».

«„Если хотите“ выступят в финале Официальной Арктической лиги Международного союза КВН. Игра пройдет 2 декабря в Салехарде. Победитель представит Ямал на XXXV Международном фестивале КВН „КиВиН-2024“ в городе Сочи», — говорится в сообщении.

В соревновании примут участие еще 3 ямальские команды. Губкинские юмористы «Комбинация» и команда «Без хлеба» из Лабытнанги также будут участвовать в конкурсе. Новый Уренгой представят ребята из КВН команды «Газбекистан».

Ранее URA.RU сообщило об участии КВН команды из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ. Ямальские юмористы стали подопечными Сергея Светлакова.

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В Салехарде (ЯНАО) КВН команды поборются за звание представителей округа на Международном фестивале КВН «КиВиН-2024». Об участии в конкурсе команды из Муравленко сообщили в telegram-канале «Муравленко 24». «„Если хотите“ выступят в финале Официальной Арктической лиги Международного союза КВН. Игра пройдет 2 декабря в Салехарде. Победитель представит Ямал на XXXV Международном фестивале КВН „КиВиН-2024“ в городе Сочи», — говорится в сообщении. В соревновании примут участие еще 3 ямальские команды. Губкинские юмористы «Комбинация» и команда «Без хлеба» из Лабытнанги также будут участвовать в конкурсе. Новый Уренгой представят ребята из КВН команды «Газбекистан». Ранее URA.RU сообщило об участии КВН команды из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ. Ямальские юмористы стали подопечными Сергея Светлакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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