В столице ЯНАО пройдет финал Официальной Арктической лиги КВН

В Салехарде (ЯНАО) КВН команды поборются за звание представителей округа на Международном фестивале КВН «КиВиН-2024». Об участии в конкурсе команды из Муравленко сообщили в telegram-канале «Муравленко 24».
«„Если хотите“ выступят в финале Официальной Арктической лиги Международного союза КВН. Игра пройдет 2 декабря в Салехарде. Победитель представит Ямал на XXXV Международном фестивале КВН „КиВиН-2024“ в городе Сочи», — говорится в сообщении.
В соревновании примут участие еще 3 ямальские команды. Губкинские юмористы «Комбинация» и команда «Без хлеба» из Лабытнанги также будут участвовать в конкурсе. Новый Уренгой представят ребята из КВН команды «Газбекистан».
Ранее URA.RU сообщило об участии КВН команды из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» в проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ. Ямальские юмористы стали подопечными Сергея Светлакова.
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