Звезда шоу «Наша Russia» стал наставником команды КВН из ЯНАО

Сергей Светлаков стал наставником команды КВН «ИП Бондарев» из Надыма

С юмористами из Надыма будет работать Сергей Светлаков Фото: Алексей Колчин © URA.RU

КВН команда из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» стала подопечной Сергея Светлакова. Российский комик взял «Бондиков» в свою команду на проекте «Лига городов» на телеканале ТНТ.

«Я беру ребят! С чистым сердцем, с кайфом в зале мы закрываем наше мероприятие вашим прекрасным выступлением. Вы, конечно, можете еще круче, мы с вами обязательно об этом поговорим. Я счастлив, что вы у меня. Я думаю, что будет классное следующее выступление, надо готовиться!», — сказал Сергей Светлаков.

Ямальская команда рассказала о своем пути в мире юмора. «Занимаемся творчеством мы уже достаточно давно, с 1998—1999 года. Самый значимый взлет для нашей команды — это участие на „Первом канале“ в высшей лиге КВН. Сейчас мы пришли на шоу, чтобы в очередной раз испытать себя. Хотим доказать себе, что мы молодцы», — поделились КВНщики.

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