28 ноября 2023

Челябинские таможенники изъяли у пассажиров египетский алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , таможня, таможенный контроль, досмотр багажа
Пассажиры рейса из Шарм-Эль-Шейха пытались провезти алкоголь в ручной клади Фото:

Сотрудники таможенного поста аэропорта в Челябинске изъяли у двух туристов, прилетевших из Египта, больше семи литров алкоголя. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, каждый из них нарушил правила завоза продукции в РФ.

«Два незнакомых гражданина РФ попали в одинаковую ситуацию: отдыхая в Египте, решили привезти оттуда „немного“ спиртных напитков для личного пользования и не рассчитали с разрешенными нормами. Общим счетом путешественники пытались провезти в ручной клади 18 бутылок алкоголя (13,2 литров)», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

Сейчас по данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Пассажирам грозит административная ответственность в виде штрафа и возможная конфискация предмета правонарушения.

По словам начальника таможенного поста Алексей Алексеев, физлицам разрешено ввозить в страну не больше трех литров алкоголя любой крепости. При этом декларировать и платит госпошлину не надо.

«Разрешено ввозить три литра алкоголя любой крепости без уплаты таможенных пошлин, и до пяти литров — с уплатой и обязательным декларированием. Ввоз спиртных напитков свыше пяти литров на одного человека запрещен», — отметил Алексеев.

Допустимые нормы ввоза алкоголя в Россию
Допустимые нормы ввоза алкоголя в Россию
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники таможенного поста аэропорта в Челябинске изъяли у двух туристов, прилетевших из Египта, больше семи литров алкоголя. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, каждый из них нарушил правила завоза продукции в РФ. «Два незнакомых гражданина РФ попали в одинаковую ситуацию: отдыхая в Египте, решили привезти оттуда „немного“ спиртных напитков для личного пользования и не рассчитали с разрешенными нормами. Общим счетом путешественники пытались провезти в ручной клади 18 бутылок алкоголя (13,2 литров)», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. Сейчас по данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Пассажирам грозит административная ответственность в виде штрафа и возможная конфискация предмета правонарушения. По словам начальника таможенного поста Алексей Алексеев, физлицам разрешено ввозить в страну не больше трех литров алкоголя любой крепости. При этом декларировать и платит госпошлину не надо. «Разрешено ввозить три литра алкоголя любой крепости без уплаты таможенных пошлин, и до пяти литров — с уплатой и обязательным декларированием. Ввоз спиртных напитков свыше пяти литров на одного человека запрещен», — отметил Алексеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...