Челябинские таможенники изъяли у пассажиров египетский алкоголь

Сотрудники таможенного поста аэропорта в Челябинске изъяли у двух туристов, прилетевших из Египта, больше семи литров алкоголя. Как сообщили URA.RU 29 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, каждый из них нарушил правила завоза продукции в РФ.
«Два незнакомых гражданина РФ попали в одинаковую ситуацию: отдыхая в Египте, решили привезти оттуда „немного“ спиртных напитков для личного пользования и не рассчитали с разрешенными нормами. Общим счетом путешественники пытались провезти в ручной клади 18 бутылок алкоголя (13,2 литров)», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.
Сейчас по данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Пассажирам грозит административная ответственность в виде штрафа и возможная конфискация предмета правонарушения.
По словам начальника таможенного поста Алексей Алексеев, физлицам разрешено ввозить в страну не больше трех литров алкоголя любой крепости. При этом декларировать и платит госпошлину не надо.
«Разрешено ввозить три литра алкоголя любой крепости без уплаты таможенных пошлин, и до пяти литров — с уплатой и обязательным декларированием. Ввоз спиртных напитков свыше пяти литров на одного человека запрещен», — отметил Алексеев.
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