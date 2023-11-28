Власти Тобольска решили проблему с переправой людей через Иртыш

Проблему с закрытием паромной переправы в Тобольске решат запуском по реке судна на воздушно подушке. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев.
«С 29 ноября будет организована перевозка людей через Иртыш в районе переправы на воздушной подушке. Сейчас организовываем ее транспортировку из Увата. Работать она будет по расписанию парома, вместимость — 20 человек», — написал Максим Афанасьев.
Под работу судна скорректируют и расписание автобусов. Ранее в Тобольске из-за погодных условий была закрыта паромная переправа. Организовать пешую дорогу для людей пока тоже не могут: лед слишком тонкий. Тоболяки были недовольны подобным стечением обстоятельств и даже обратились к президенту РФ Владимиру Путину.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.