28 ноября 2023

Власти Тобольска решили проблему с переправой людей через Иртыш

В Тобольске вместо парома запустят судно на воздушной подушке
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, мчс, снег, зима, шершневское водохранилище, судно на воздушной подушке
За раз переправиться через Иртыш смогут 20 человек (архивное фото) Фото:

Проблему с закрытием паромной переправы в Тобольске решат запуском по реке судна на воздушно подушке. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев.

«С 29 ноября будет организована перевозка людей через Иртыш в районе переправы на воздушной подушке. Сейчас организовываем ее транспортировку из Увата. Работать она будет по расписанию парома, вместимость — 20 человек», — написал Максим Афанасьев.

Под работу судна скорректируют и расписание автобусов. Ранее в Тобольске из-за погодных условий была закрыта паромная переправа. Организовать пешую дорогу для людей пока тоже не могут: лед слишком тонкий. Тоболяки были недовольны подобным стечением обстоятельств и даже обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

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Проблему с закрытием паромной переправы в Тобольске решат запуском по реке судна на воздушно подушке. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. «С 29 ноября будет организована перевозка людей через Иртыш в районе переправы на воздушной подушке. Сейчас организовываем ее транспортировку из Увата. Работать она будет по расписанию парома, вместимость — 20 человек», — написал Максим Афанасьев. Под работу судна скорректируют и расписание автобусов. Ранее в Тобольске из-за погодных условий была закрыта паромная переправа. Организовать пешую дорогу для людей пока тоже не могут: лед слишком тонкий. Тоболяки были недовольны подобным стечением обстоятельств и даже обратились к президенту РФ Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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