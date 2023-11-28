Осужденный за педофилию свердловский тренер не смог выйти на свободу. Видео

29 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Апелляцию защитников Николая Ражева отклонили Фото: Илья Московец, URA.RU Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на приговор, поданную адвокатом осужденного за педофилию 85-летнего екатеринбургского тренера Николая Ражева. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. Теперь сторона защиты будет обращаться в вышестоящие инстанции. «В частности, будет направлено обращение на имя руководителя совета ЕСПЧ при президенте РФ Валерию Фадееву», — поделилась адвокат Юлия Бузуева с журналистом агентства. Началось заседание с задержкой в полчаса. Сторону обвинения представлял сотрудник Чкаловской районной прокуратуры Екатеринбурга. «В судебном заседании я обратила внимание на то, что явка с повинной [Ражева] была фикцией. Тем не менее прокурор просит отправить его в колонию на семь лет. Приговор основан только на показаниях ребенка. Никаких доводов нет, нет следов, указывающих на причастность Ражева. <…> Мы надеемся только на самый лучший исход. Хотим только оправдательный приговор», — добавила Бузуева. Мамы девочки, которая пожаловалась на Ражева, в суде сказала, что тренер изначально отказывался сдавать биоматериал. «Он согласился только через месяц, когда уже настаивал следователь. Считаю, что если человек невиновен, то он бы спокойно сделал это», — поделилась девушка. Накануне семья и адвокат Ражева провели пресс-конференцию для журналистов. Супруга и сын осужденного выразили надежду на оправдательный приговор. Уголовное дело про тренера было возбуждено в 2021 году. Одна из его бывших воспитанниц обвинила его в домогательствах во время тренировки. В сентябре 2023-го Ражева отправили в колонию строгого режима на два года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на приговор, поданную адвокатом осужденного за педофилию 85-летнего екатеринбургского тренера Николая Ражева. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. Теперь сторона защиты будет обращаться в вышестоящие инстанции. «В частности, будет направлено обращение на имя руководителя совета ЕСПЧ при президенте РФ Валерию Фадееву», — поделилась адвокат Юлия Бузуева с журналистом агентства. Началось заседание с задержкой в полчаса. Сторону обвинения представлял сотрудник Чкаловской районной прокуратуры Екатеринбурга. «В судебном заседании я обратила внимание на то, что явка с повинной [Ражева] была фикцией. Тем не менее прокурор просит отправить его в колонию на семь лет. Приговор основан только на показаниях ребенка. Никаких доводов нет, нет следов, указывающих на причастность Ражева. <…> Мы надеемся только на самый лучший исход. Хотим только оправдательный приговор», — добавила Бузуева. Мамы девочки, которая пожаловалась на Ражева, в суде сказала, что тренер изначально отказывался сдавать биоматериал. «Он согласился только через месяц, когда уже настаивал следователь. Считаю, что если человек невиновен, то он бы спокойно сделал это», — поделилась девушка. Накануне семья и адвокат Ражева провели пресс-конференцию для журналистов. Супруга и сын осужденного выразили надежду на оправдательный приговор. Уголовное дело про тренера было возбуждено в 2021 году. Одна из его бывших воспитанниц обвинила его в домогательствах во время тренировки. В сентябре 2023-го Ражева отправили в колонию строгого режима на два года.