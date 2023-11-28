Курганские власти призывают заблокировать фейковый аккаунт главы депздрава

Правительство Курганской области предупредило жителей региона о злоумышленниках, которые представляются в мессенджере Telegram главой департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым, и попросило блокировать аккаунт лже-директора. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области.
«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — написано в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что аферисты завели фейковый аккаунт в мессенджере руководителя курганской больницы. Он объяснил, как отличить настоящий аккаунт от фейка.
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