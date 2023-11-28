28 ноября 2023

Курганские власти призывают заблокировать фейковый аккаунт главы депздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, сигидаев алексей
Мошенники пишут пользователям мессенджере, представляясь Сигидаевым (архивное фото) Фото:

Правительство Курганской области предупредило жителей региона о злоумышленниках, которые представляются в мессенджере Telegram главой департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым, и попросило блокировать аккаунт лже-директора. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области.

«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — написано в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что аферисты завели фейковый аккаунт в мессенджере руководителя курганской больницы. Он объяснил, как отличить настоящий аккаунт от фейка.

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Правительство Курганской области предупредило жителей региона о злоумышленниках, которые представляются в мессенджере Telegram главой департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым, и попросило блокировать аккаунт лже-директора. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева с фейкового аккаунта, который на самом деле ему не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — написано в telegram-канале. Ранее сообщалось, что аферисты завели фейковый аккаунт в мессенджере руководителя курганской больницы. Он объяснил, как отличить настоящий аккаунт от фейка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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