Мошенники создали фейковый аккаунт начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники с помощью нейросети создали в одном из мессенджеров фейковый аккаунт начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщил руководитель медицинской организации Владимир Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вполне возможно, он лучше меня (фейк — прим. URA.RU). Самозванцы обычно так и думают или замышляют. В общем, гоните прочь», — пояснил в посте Семенов. Он добавил, что, в отличие от фейка, его фамилия пишется с буквой «Е».

Владимир Семенов возглавил Курганский областной госпиталь для ветеранов войн в феврале 2023 года. До этого он работал в больницах Тюмени и Шадринска.

Ранее правительство Курганской области предупредило жителей о новой волне мошенничества с рассылкой сообщений от имени директоров департаментов с фейковых аккаунтов. Аферисты вели рассылку сообщений от имени директора регионального департамента экономического развития Владимира Ковалева и директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой с аккаунтов, которые на самом деле им не принадлежат.