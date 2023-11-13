Аферисты, используя нейросеть, создали фейк начальника курганской больницы. Скрин

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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
Мошенники создали фейковый аккаунт начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Фото:

Мошенники с помощью нейросети создали в одном из мессенджеров фейковый аккаунт начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщил руководитель медицинской организации Владимир Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вполне возможно, он лучше меня (фейк — прим. URA.RU). Самозванцы обычно так и думают или замышляют. В общем, гоните прочь», — пояснил в посте Семенов. Он добавил, что, в отличие от фейка, его фамилия пишется с буквой «Е».

Владимир Семенов возглавил Курганский областной госпиталь для ветеранов войн в феврале 2023 года. До этого он работал в больницах Тюмени и Шадринска.

Ранее правительство Курганской области предупредило жителей о новой волне мошенничества с рассылкой сообщений от имени директоров департаментов с фейковых аккаунтов. Аферисты вели рассылку сообщений от имени директора регионального департамента экономического развития Владимира Ковалева и директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой с аккаунтов, которые на самом деле им не принадлежат.

Скриншот фейкового аккаунта руководителя Курганского областного госпиталя для ветеранов войн
Скриншот фейкового аккаунта руководителя Курганского областного госпиталя для ветеранов войн

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Мошенники с помощью нейросети создали в одном из мессенджеров фейковый аккаунт начальника Курганского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщил руководитель медицинской организации Владимир Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вполне возможно, он лучше меня (фейк — прим. URA.RU). Самозванцы обычно так и думают или замышляют. В общем, гоните прочь», — пояснил в посте Семенов. Он добавил, что, в отличие от фейка, его фамилия пишется с буквой «Е». Владимир Семенов возглавил Курганский областной госпиталь для ветеранов войн в феврале 2023 года. До этого он работал в больницах Тюмени и Шадринска. Ранее правительство Курганской области предупредило жителей о новой волне мошенничества с рассылкой сообщений от имени директоров департаментов с фейковых аккаунтов. Аферисты вели рассылку сообщений от имени директора регионального департамента экономического развития Владимира Ковалева и директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой с аккаунтов, которые на самом деле им не принадлежат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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